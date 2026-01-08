Tomorrow School Holiday: రేపు 4 రాష్ట్రాలలో పిల్లలకు స్కూల్స్ సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?

School Holiday Tomorrow: దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో పాఠశాలల నిర్వహణపై ప్రభావం పడుతోంది. ఉత్తర..తూర్పు భారతదేశంలో చలిగాలులు, ఘనమైన పొగమంచు కారణంగా సాధారణ జీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. దీనివల్ల విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వాలు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నాయి.
రేపు కొన్ని దగ్గరల స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే వింటర్ సెలవులను పొడిగించారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ లో పరిస్థితి గంభీరంగా ఉంది. అక్కడ ప్రభుత్వం జనవరి 15, 2026 వరకు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్.. ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ఇది అధికారిక అకడమిక్ క్యాలెండర్లో భాగంగానే అమలు అవుతోంది.
ఉత్తరప్రదేశ్.. లో కూడా చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. చాలా జిల్లాల్లో ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి 8వ తరగతి వరకు పాఠశాలలకు జనవరి 9 వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. వారణాసి, లక్నో, కాన్పూర్ వంటి నగరాల్లో ఇదే విధానం అమలులో ఉంది. విద్యార్థులకు సెలవులు ఉన్నా, ఉపాధ్యాయులు మాత్రం పాఠశాలకు హాజరై పరిపాలనా పనులు చేయాల్సి వస్తోంది.
అలాగే పంజాబ్ ప్రభుత్వం కూడా వింటర్ సెలవులను పొడిగించింది. అక్కడ జనవరి 13, 2026 వరకు అన్ని పాఠశాలలు మూసి ఉంటాయని ప్రకటించారు. చలి, పొగమంచు కారణంగా రవాణా ఇబ్బందులు రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముందుగా జనవరి 7న పాఠశాలలు తెరవాల్సి ఉండగా, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో సెలవులు పెంచారు.
అస్సాం, త్రిపు,ర జార్ఖండ్.. వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా చలిగాలుల కారణంగా పాఠశాలలు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. కొన్ని చోట్ల పాఠశాలల టైమింగ్స్ మార్చి, ఆలస్యంగా తరగతులు ప్రారంభిస్తున్నారు.
దక్షిణ భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో మాత్రం వాతావరణం సాధారణంగానే ఉండటంతో పాఠశాలలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఈ రాష్ట్రాలు మినహా అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా స్కూల్స్ సాధారణంగానే జరగనున్నాయి.