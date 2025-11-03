English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. నవంబర్ 4న పాఠశాలలకు సెలవా..?

School Holiday Tomorrow: వరుస సెలవులు వస్తున్న తరుణంలో రేపు నవంబర్ 4న కూడా కొన్ని పాఠశాలకు సెలవు ఉండనుంది. కొన్ని ..జిల్లాలో కార్తీక పౌర్ణమి గంగాస్నాన మేళా కారణంగా నవంబర్ 3 నుండి 6 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. మిగతా రాష్ట్రాల్లో సాధారణ తరగతులు కొనసాగనున్నాయి.
1 /5

దేశవ్యాప్తంగా పండుగలు.. తుఫాన్ల కారణంగా చాలా రోజులుగా పాఠశాలలు మూసివేయబడ్డాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు సాధారణ పాఠ్యబోధన ప్రారంభించాయి. 

2 /5

అయితే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అనూప్‌షహర్ ప్రాంతంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా జరుగుతున్న గంగాస్నాన మేళా కారణంగా స్కూళ్లు నాలుగు రోజుల పాటు మూసివేయబడ్డాయి.  

3 /5

బులంద్‌షహర్ విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రకటన ప్రకారం, నవంబర్ 3 నుండి 6 వరకు ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సెలవుగా ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్తీక పౌర్ణమి గంగాస్నాన మేళా భారీగా జరుగుతుంది. వేలాది భక్తులు.. సందర్శకులు పాల్గొనడంతో రోడ్లపై భారీ ట్రాఫిక్‌ ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు.  తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తుగా సెలవు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

4 /5

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సైక్లోన్ “మోన్థా” ప్రభావం తగ్గడంతో పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా ప్రకారం..రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు కొంతమేరకు ఉండే అవకాశం ఉన్నా, పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదని తెలిపింది.

5 /5

తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని విద్యాశాఖలు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తూ..పాఠశాల సెలవులపై తాజా సమాచారం వాట్సాప్ గ్రూప్‌ల ద్వారా అందిస్తామని ప్రకటించాయి. తల్లిదండ్రులు పాఠశాల అధికారిక గ్రూప్‌లను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలని సూచించారు.

School Holiday tomorrow Uttar Pradesh School Holiday Anupshahr schools closed Kartik Purnima Ganga Mela Bulandshahr school closure

