/School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ ఎక్కడెక్కడ అంటే..!

School Holiday: ఆగస్టు 10, 2026 సోమవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా ఉండదు. రాష్ట్రం, జిల్లా ఆధారంగా సెలవు పరిస్థితి మారుతుంది.
తెలంగాణలో బోనాల పండుగ వేడుకలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్తో పాటు కొన్ని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 10న సెలవు ఉండనుంది. బోనాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరిగే రంగం కార్యక్రమం కూడా ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసి ఉండనున్నాయి.
ఆగస్టు 8 రెండో శనివారం కావడంతో ఇప్పటికే చాలా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 9 ఆదివారం. ఇప్పుడు ఆగస్టు 10 సోమవారం కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు రావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చినట్లవుతుంది.దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్గా మారనుంది. అయితే ప్రతి జిల్లాలో ఇదే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. విద్యార్థులు తమ స్కూల్ లేదా స్థానిక జిల్లా అధికారుల నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి.
మరోవైపు ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఆగస్టు 10న స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ముజఫర్నగర్ వంటి కన్వర్ యాత్ర ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రత్యేక సెలవులు ప్రకటించారు. కన్వర్ యాత్ర సందర్భంగా భారీ సంఖ్యలో భక్తులు రోడ్లపై ప్రయాణిస్తారు. దీంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు, రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. భక్తుల భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముజఫర్నగర్లో ఆగస్టు 3 నుంచి 10 వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు.
అయితే ఆగస్టు 10న ఉత్తర భారతంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు సాధారణ సెలవు ప్రకటించలేదు. కన్వర్ యాత్ర ప్రభావం ఉన్న కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే స్థానికంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు అమల్లో ఉన్నాయి. ఇతర ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి.
కాబట్టి రేపు మీ స్కూల్కు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలను మాత్రమే నమ్మకుండా, మీ జిల్లా అధికారుల ప్రకటన లేదా స్కూల్ యాజమాన్యం నుంచి వచ్చిన సమాచారం ద్వారా తెలుసుకోవడం మంచిది.