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School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూళ్లకు సెలవా? భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కీలక అప్‌డేట్

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:00 PM IST

School Holiday Tomorrow: ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు రేపటి సోమవారం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాలు కురుస్తున్న కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రేపు స్కూళ్లు ఉంటాయా? లేక సెలవు ప్రకటిస్తారా? అనే ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. భారీ వర్షాల ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రయాణాలు, రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనే దానిపై కూడా తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీంతో రేపటి స్కూల్ విషయంపై విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను బట్టి కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉండటంతో అందరూ తాజా సమాచారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

Heavy Rain School Holiday1/7

భారీ వర్షాలు

ఆగస్టు 31, సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా అనే సందేహం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించలేదు. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు, రహదారుల పరిస్థితిని బట్టి స్థానిక అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.  

Schools Closed Tomorrow2/7

వర్షాల కారణంగా సెలవు

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకారం తూర్పు భారతదేశం, హిమాలయ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఒడిశా, ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌తో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.  

August 31 School Holiday3/7

ఒడిశాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

ఒడిశాలో ఆగస్టు 31 వరకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం లేదు. వరదలు, నీటిముంపు వంటి సమస్యలు ఉన్న జిల్లాల్లో స్థానిక అధికారులు ప్రత్యేకంగా సెలవు ప్రకటించవచ్చు.  

School Holiday August 314/7

ఉత్తరాఖండ్‌లో అప్రమత్తత

ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ వర్షాలతో పాటు కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1 తేదీల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో సంబంధిత జిల్లాల అధికారులు పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  

School Holiday Tomorrow5/7

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోనూ వర్షాల ప్రభావం

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో వర్షాల కారణంగా రహదారులు, విద్యుత్ వ్యవస్థకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. అందువల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్ల విషయంలో స్థానికంగా నిర్ణయాలు రావచ్చు.  

School Holiday News6/7

స్కూల్ హాలిడే న్యూస్

ఇక ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, పంజాబ్, హర్యానా వంటి ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 31న వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించినట్లు ప్రస్తుత సమాచారం లేదు. అయితే పరిస్థితులు మారితే స్థానికంగా ఆదేశాలు రావచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలను మాత్రమే నమ్మకుండా తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చే అధికారిక మెసేజ్‌ను పరిశీలించాలి. స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూప్, SMS, వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌లో సమాచారం చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే జిల్లా అధికారుల తాజా ప్రకటనలను కూడా గమనించాలి.  

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స్కూల్ క్లోజ్

ముఖ్యంగా: ఆగస్టు 31న దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు వర్షాల కారణంగా సెలవు లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం భారీ వర్షాలు, వరదల పరిస్థితిని బట్టి స్థానిక సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణానికి ముందు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తాజా సమాచారాన్ని తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.

TAGS:
School Holiday tomorrow
School Holiday August 31
August 31 School Holiday
Schools closed tomorrow India

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