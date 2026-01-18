Tomorrow School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు హాలిడేస్ అవ్వగానే గుడ్ న్యూస్.. రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు..!

School Closed Tomorrow: తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈరోజు వరకు పిల్లలకు సంక్రాంతి సెలవులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈరోజుతో సంక్రాంతి సెలవులు ముగిసి రేపటి నుంచి సాధారణంగా స్కూల్లు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం రేపు కూడా సెలవు ఉండడంతో .. ఈ వార్త పిల్లలకు.. శుభవార్తగా ఉందనుంది..
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ.. రెండిటిలో కూడా ఈరోజుటి వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ఉన్నాయి. ఇక రేపటి నుంచి సాధారణంగా స్కూల్లో జరగనున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా స్కూళ్లు అలానే కాలేజ్ పిల్లలకు జనవరి 18 వరకు మాత్రమే ప్రభుత్వాలు సెలవులు ప్రకటించాయి.
మరోపక్క తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక.. ఇలా అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా.. రేపటి నుంచి స్కూలు సాధారణంగానే జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక రాష్ట్రం పిల్లలకు మాత్రం శుభవార్త వినిపిస్తోంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్ జిల్లాలో.. అన్ని పాఠశాలలు జనవరి 20 వరకు మూసి వేయనున్నారు. అంటే ఈరోజు ఆదివారం కాగా.. రేపు సోమవారం నుంచి వీళ్లకు స్కూల్లు జరగవు. రేపు కూడా స్కూల్లకు సెలవు ఉండనుంది.
ఇక రేపు సెలవు అయిన తర్వాత మంగళవారం నుంచి వీళ్లకు సాధారణంగా స్కూల్స్ జరగనున్నాయి. మనకు సంక్రాంతి పండుగ కాగా నార్త్ పక్కన మొత్తం కూడా చలికాలం వల్ల.. జనవరి నెలలో వరసగా సెలవలు వచ్చాయి.
దీంతో అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా ఈరోజు వరకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఇక ఈరోజు సంక్రాంతి సెలవులు అలానే చలికాలం సెలవులు ముగిసిన తరువాత.. ఉత్తర ప్రదేశ్ పిల్లలకు మాత్రం రేపు కూడా సెలవు వచ్చింది.