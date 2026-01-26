English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి.. కారణమేమిటంటే..!

Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి.. కారణమేమిటంటే..!

School Holiday Tomorrow : నిన్న ఆదివారం.. ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే కావడంతో.. పిల్లలు అందరికీ వరసగా రెండు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. ఇక రేపటి నుంచి సాధారణంగా పాఠశాలలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో రేపు మంగళవారం సెలవు అని తెలిసి కొంతమంది పిల్లలు ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. ఇంతకీ రేపు సెలవు ఎందుకు అన్న విషయానికి వెళితే..
1 /5

ఈరోజు జనవరి 26.. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పిల్లలకు సెలవు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. నిన్న కూడా ఆదివారం కావడంతో.. స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ కూడా వరసగా రెండు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. సోమవారం సెలవు రావడంతో పిల్లలు ఆనందంలో మునిగితేలారు.

2 /5

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మంగళవారం జనవరి 27 కూడా సెలవు రానుంది అని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాల పిల్లలకు మాత్రం వర్తించదు. కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలలో పిల్లలకు మాత్రమే రేపు స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. 

3 /5

పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జనవరి 27న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ ప్రకటించారు. సోమవారం హోషియార్పూర్‌లో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. 

4 /5

ఈ సందర్భంగా.. ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ..జనవరి 27న అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుందని వెల్లడించారు.

5 /5

అలా అని చండీగర్ లో కూడా రేపు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఇక ఢిల్లీ, కాశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాలలో చలి ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర మాత్రం రేపు హాలిడే ఉందనుంది.

Tomorrow School holiday January 27 school holiday Republic Day School Holiday Punjab school holiday news Bhagwant Mann announcement

Next Gallery

Pawan Kalyan: సర్దార్ అవతారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. భార్యతో ఫోటోలు వైరల్..!