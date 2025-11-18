English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త..రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. మళ్లీ మొదలైన వర్షాల ఎఫెక్ట్..!

School Holiday : భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా 2025 నవంబర్ 19..బుధవారం.. పాఠశాలలు ఉంటాయా? లేక సెలవా? అనే సందేహం తల్లిదండ్రుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. మరి రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయానికి వెళ్తే..
 
ప్రస్తుతం వర్షాల వల్ల..అత్యధికంగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రం తమిళనాడు. IMD ఇచ్చిన హెచ్చరికల ప్రకారం కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఆ కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.  

సెలవు ప్రకటించే అవకాశమున్న జిల్లాలు.. తిరునెల్వేలి, కన్యాకుమారి, తూత్తుకుడి, రామనాథపురం, శివగంగ, విరుదునగర్, తేన్కాసి, థేని. ఈ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా రేపు సెలవు ప్రకటించే ఛాన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.  

మంగళవారం రాత్రి వర్షపాతం ఎలా ఉంటుందో బట్టి అధికారులు ఫైనల్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు అధికారిక అప్డేట్ వచ్చే వరకు వేచి ఉండటం మంచిది.

పుదుచ్చేరి.. కారైకాల్ ప్రాంతాల్లో నిరంతర వర్షాలు, రోడ్లపై నీరు నిల్వ కారణంగా ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. రేపటి సెలవుపై చివరి నిర్ణయం కూడా వర్షాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ.. రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి సెలవు ప్రకటన చేయలేదు. వాతావరణం మారితే మాత్రమే కొత్త ఆదేశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.ఈ విధంగా నవంబర్ 19 స్కూల్ హాలిడే పూర్తిగా వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు జిల్లా అధికారుల అధికారిక ప్రకటనలు తప్పక పరిశీలించాలి.

