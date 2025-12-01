Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!

School Holiday : స్కూల్ పిల్లలకు రేపు సెలవు ఉందనుంది. అయితే ఈ సెలవు పబ్లిక్ హాలిడే కాకుండా.. కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలలో.. ఆ రాష్ట్రాలలో కూడా కొన్ని..జిల్లాల్లో మాత్రమే ఉందనుంది. మరి రేపు ఎక్కడ సెలవు ఉందనుంది.. అసలు ఈ సెలవు ఎందుకు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
డిసెంబర్, జనవరి నెలలో వరసగా ఎన్నో సెలవులు రానున్నాయి. డిసెంబర్ క్రిస్మస్ పండుగ కారణంగా అలానే జనవరిలో సంక్రాంతి పండుగ కారణంగా.. స్కూల్ పిల్లలకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా జనవరి సంక్రాంతి సెలవులు దాదాపు పది రోజులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.
ఈ క్రమంలో డిసెంబర్లో ఇప్పుడు అనుకోకుండా కూడా కొన్ని సెలవులు వచ్చి పిల్లలను మరింత సంతోష పెడుతున్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే.. దిత్వా తుఫాన్ కొన్ని ప్రదేశాలలో బీభత్సం సృష్టిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో దిత్వా తుఫాన్ వల్ల ఈరోజు పలు ప్రాంతాలలో సెలవు ప్రకటించారు. ఇక రేపు కూడా ఈ తుఫానుకు సంబంధించిన గాలులు ఎక్కువగా ఉందే అవకాశం ఉండడం వల్ల.. కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించనుంది.
ముఖ్యంగా ఈ తుఫాను ప్రభావం పాండిచ్చేరిలో ఎక్కువగా ఉంది నందువల్ల.. రేపు కూడా పాండిచ్చేరిలో సెలవులు కొనసాగనున్నాయి. అలానే తిరుపతి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా రేపు సెలవు ఉందని ఉంది.
మరో పక్క చెన్నై రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. సైక్లోన్ కారణంగా కొన్ని ప్రదేశాలు జలమయం అయ్యాయి.. వారికి రాకపోకలు పూర్తిగా ఇబ్బంది కావడంతో.. ఈ ప్రదేశాలలో ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించాల్సి వచ్చింది.