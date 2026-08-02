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School Holiday Tomorrow:రేపు ఈ ప్రదేశంలో మాత్రం స్కూల్లకు సెలవు.. ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 02, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:54 PM IST

School Holiday Tomorrow:ఆదివారం ముగిసిన వెంటనే సోమవారం కూడా స్కూల్ సెలవు ఉంటుందని తెలిసి విద్యార్థులు ఆనందపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే స్థానికంగా స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సెలవు ఎవరికి వర్తిస్తుంది? ఎందుకు ప్రకటించారు? మీ ప్రాంతానికి కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుందా? పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోండి.

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రేపు స్కూల్ సెలవు

ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో చాలా మంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు రేపు కూడా స్కూల్‌కు సెలవు ఉంటుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అందరికీ కాదు, తమిళనాడులోని ఈరోడ్ (Erode) జిల్లాలో మాత్రం ఆగస్టు 3, 2026న స్కూల్లకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.                                            

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ఆగస్టు 3 స్కూల్ హాలిడే

ఈ సెలవు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాదు. ఈరోడ్ జిల్లాకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అక్కడ నిర్వహించే స్థానిక స్మారక దినోత్సవం (Local Memorial Holiday) సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఆ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కొన్ని విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి.ఆదివారం తర్వాత సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో ఈరోడ్ జిల్లాలోని విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరుసగా రెండు రోజుల విశ్రాంతి దొరకడంతో కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపాలని చాలా మంది ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

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ఈరోడ్ స్కూల్ సెలవు

అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సాధారణంగానే స్కూల్లు కొనసాగనున్నాయి. అందువల్ల మిగతా ప్రాంతాల విద్యార్థులు ఎలాంటి గందరగోళానికి గురికాకుండా తమ స్కూల్ షెడ్యూల్‌ను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.స్థానిక పండుగలు, జయంతులు, స్మారక దినాలు లేదా ప్రత్యేక కార్యక్రమాల కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే సెలవులు ప్రకటించడం సాధారణ విషయమే. అందుకే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్తను నమ్మకుండా, అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే పరిశీలించడం అవసరం.

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తమిళనాడు స్కూల్ హాలిడే

ఇదిలా ఉండగా, *ఆగస్టు 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా "నేషనల్ వాటర్‌మెలన్ డే" (National Watermelon Day)*ను అనధికారికంగా జరుపుకుంటారు. అయితే దీనికి భారత్‌లో ప్రభుత్వ సెలవుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ రోజు కేవలం ఒక ప్రత్యేక దినోత్సవంగా మాత్రమే గుర్తించబడుతుంది.కాబట్టి రేపు స్కూల్ సెలవు ఉందనే వార్త తమిళనాడులోని ఈరోడ్ జిల్లాకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగతా ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలు యథావిధిగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.

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ప్రభుత్వం స్కూల్ సెలవు

ఈరోడ్ జిల్లాలో మాత్రం రేపు సెలవు కావడంతో విద్యార్థులు మరో రోజు విశ్రాంతిని ఆస్వాదించనుండగా, ఇతర ప్రాంతాల విద్యార్థులు మాత్రం సోమవారం నుంచి తమ సాధారణ తరగతులకు హాజరు కానున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్థానిక సెలవు కారణంగా అక్కడి ప్రజలు స్మారక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

TAGS:
School Holiday tomorrow
August 3 School Holiday
erode School Holiday
Tamil Nadu School Holiday
August 3 Holiday

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