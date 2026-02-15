School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?

School Holiday Tomorrow
మహాశివరాత్రి హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పండుగ. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసాలు చేసి, శివలింగానికి అభిషేకాలు చేస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో మహాశివరాత్రి తేదీపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది. 15 ఫిబ్రవరిా? 16 ఫిబ్రవరిా? స్కూళ్లకు సెలవు ఏ రోజు? అనే సందేహాలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.
దృక్ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి తిథి ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం 5 గంటల 4 నిమిషాలకు ప్రారంభమై, ఫిబ్రవరి 16 సాయంత్రం 5 గంటల 34 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. అయితే పండుగ ప్రధానంగా ఫిబ్రవరి 15 తేదీకే వస్తోంది. అదీ కాకుండా, ఆ రోజు ఆదివారం కావడం వల్ల చాలా రాష్ట్రాల్లో స్కూల్స్కు సెలవు అదే రోజున ఉంది.
కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం 16వ తేదీ కూడా సెలవుల ప్రకటించారు ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫిబ్రవరి 16 ఆప్షనల్ హాలిడేగా ఇచ్చారు. ఇక నార్త్ సైడ్ కొన్ని రాష్ట్రా లలో 15 మహాశివరాత్రి రోజు చాలామంది జాగారం చేస్తారు కాబట్టి.. 16 కూడా సెలవు ప్రకటించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో మహాశివరాత్రిని ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా కాశీగా ప్రసిద్ధమైన వారణాసిలో ఆ రోజు ప్రత్యేక వాతావరణం కనిపిస్తుంది. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, రూట్ డైవర్షన్లు అమలు చేస్తారు. ఈ కారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ఫిబ్రవరి 16 కూడా సెలవు ఇవ్వడం జరిగింది.
న్యూఢిల్లీ, నోయిడా, గాజియాబాద్, లక్నో, ప్రయాగ్రాజ్, అయోధ్య వంటి నగరాల్లో కూడా ఫిబ్రవరి 16, 2026న స్కూల్ సెలవు ఉంది. ఇదే తేదీన పంజాబ్, చండీగఢ్, పాట్నా వంటి ప్రాంతాల్లోనూ సెలవు ప్రకటించారు.
అయితే, ప్రతి రాష్ట్రం, ప్రతి స్కూల్ తమ అధికారిక క్యాలెండర్ను అనుసరించాలి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నోటీసులు లేదా స్థానిక విద్యాశాఖ ప్రకటనలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.