Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూల్లకి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకో తెలుసా..?

Schools holiday tomorrow on December 15: ఆదివారం అవ్వగానే సోమవారం సెలవు వస్తుంది అంతే పిల్లల ఆనందానికి హవధులు ఉండవు. ముఖ్యంగా త్వరలోనే క్రిస్మస్ రాబోతోంది. ఇక దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు డిసెంబర్ 15 సోమవారం.. స్కూల్ పిల్లలకు మరో సెలవు కూడా రానుంది. మరి ఈ సెలవు ఎందుకు.. ఎక్కడెక్కడ ఈ సెలవు ఉందనుంది అనే వివరాలకు వెళితే..
రేపు సోమవారం డిసెంబర్ 15వ తేదీన.. స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. దీంతో వరుసగా మూడు రోజులు.. అనగా నిన్న రెండో శనివారం.. ఈరోజు ఆదివారం.. అలానే రేపు సోమవారం.. ఇలాగ మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి పిల్లలకు.
ఈ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం కాదు. కేవలం రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఈ సెలవులు ఉందనున్నాయి. ముందుగా జమ్ము కాశ్మీర్లో చలి తీవ్రత విపరీతంగా ఉండటంతో. పోయిన వారం మొత్తం సెలవులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికి కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పరిపోవడంతో.. రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.
మరోపక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో.. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వల్ల.. అక్కడ స్కూల్ పిల్లలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించారు ప్రభుత్వం. బ్యాంకులకు కూడా ఇటానగర్ అలానే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో.. మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వల్ల సెలవులు ప్రకటించారు.
దీంతో ఈ ప్రదేశం పిల్లలకు కూడా.. ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. మరోపక్క తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రం స్కూల్లు కాలేజీలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ రెండో శనివారం కూడా చాలా దగ్గరలో స్కూళ్లు జరిగాయి.
వర్షాలు పడినప్పుడు సౌత్ రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడులో.. వరుసగా సెలవులు ఇవ్వడం వల్ల.. డిసెంబర్ రెండో శనివారం స్కూలు యధావిధిగా నిర్వహించారు.