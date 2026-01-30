School Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్ని స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

Tomorrow School Holiday : పంజాబ్ రాష్ట్రంలో జనవరి 31వ తేదీకి సంబంధించి ముఖ్యమైన వార్త బయటకు వచ్చింది. ఆ రోజును పబ్లిక్ హాలిడేగా ప్రకటించాలని కొన్ని జిల్లాల్లో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఒక జిల్లాలో మాత్రం అర్ధదిన సెలవు ప్రకటించారు. ఈ విషయంపై పంజాబ్ ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
ఫిబ్రవరి 1, 2026న శ్రీ గురు రవిదాస్ జీ మహారాజ్ 649వ జయంతి జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా జనవరి 31న జిల్లాలో భారీగా శోభాయాత్ర.. నిర్వహించనున్నారు. ఈ యాత్రలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉండటంతో, జనవరి 31న మధ్యాహ్నం తర్వాత అర్ధదిన సెలవు ప్రకటించారు.
జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గుల్ప్రీత్ సింగ్ ఔలఖ్ ఈ మేరకు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, జనవరి 31న మధ్యాహ్నం తర్వాత జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, అర్ధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కాలేజీలు మరియు ఇతర విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. ప్రజలు శోభాయాత్రలో ప్రశాంతంగా పాల్గొనడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ అర్ధదిన సెలవు కోసం శ్రీ గురు రవిదాస్ మందిర్ ప్రబంధక్ కమిటీ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కు వినతి పత్రం అందజేసింది. వారి అభ్యర్థనను పరిశీలించిన తర్వాతే అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. పంజాబ్లోని సంగ్రూర్ జిల్లాలో కూడా మరో కీలక విషయం చర్చకు వచ్చింది. అక్కడ 20వ శతాబ్దానికి చెందిన ఆధ్యాత్మిక గురువు సంత్ బాబా అత్తర్ సింగ్ జీ మస్తువాణా సాహిబ్ వార్షిక బర్సీ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి దేశం నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా లక్షలాది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో.. జనవరి 31న సంగ్రూర్ జిల్లాలో కూడా పూర్తి స్థాయి జిల్లా సెలవు ప్రకటించాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. ఈ విషయమై అకాల్ కాలేజ్ కౌన్సిల్ ప్రతినిధులు డిప్యూటీ కమిషనర్ రాహుల్ చాబాతో సమావేశమయ్యారు. వారు సెలవు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
డిప్యూటీ కమిషనర్ ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తామని, భద్రత, ట్రాఫిక్, శుభ్రత వంటి అంశాల్లో పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జనవరి 31న పంజాబ్లో మరిన్ని జిల్లాల్లో సెలవు ప్రకటిస్తారా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.