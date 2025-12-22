School Holiday: భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..రేపు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

School Holiday Tomorrow: ఉత్తర భారతదేశాన్ని వణికిస్తున్న చలితీవ్రత, దట్టమైన పొగమంచు, ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్న వాయు కాలుష్యం (AQI) కారణంగా స్కూళ్లు, కాలేజీల నిర్వహణ పెద్ద సవాలుగా మారింది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. డిసెంబరు 23కు సంబంధించి స్కూల్స్ సెలవుల అప్డేట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉత్తర భారతదేశాన్ని వణికిస్తున్న చలితీవ్రత, దట్టమైన పొగమంచు, ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్న వాయు కాలుష్యం (AQI) కారణంగా స్కూళ్లు, కాలేజీల నిర్వహణ పెద్ద సవాలుగా మారింది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. డిసెంబరు 23కు సంబంధించి స్కూల్స్ సెలవుల అప్డేట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశ రాజధానిలో గాలి నాణ్యత "తీవ్రమైన" స్థాయికి పడిపోవడంతో GRAP IV నిబంధనలు అమలులో ఉన్నాయి. నర్సరీ నుండి 5వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు పూర్తిగా ఆన్లైన్ తరగతులను నిర్వహిస్తున్నారు. 6-9 మరియు 11వ తరగతి విద్యార్థులకు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో (కొన్ని రోజులు స్కూల్, కొన్ని రోజులు ఆన్లైన్) తరగతులు జరుగుతున్నాయి. కాలుష్య ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల్లో సుమారు 10,000 ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో చలి గాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా దృశ్యమానత సున్నాకి పడిపోయింది. దీంతో జిల్లా కలెక్టర్లు స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. బరేలీ, కాన్పూర్, రాంపూర్, షాజహాన్పూర్, గోండా వంటి జిల్లాల్లో నర్సరీ నుండి 8వ తరగతి వరకు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 12వ తరగతి వరకు కూడా విరామం ఇచ్చారు.
ఉదయం పూట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండటంతో పిల్లలు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులకు గురికాకుండా ఈ చర్యలు చేపట్టారు.
బీహార్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూర్తి సెలవులకు బదులుగా, సమయాలను మార్చుతూ విద్యార్థులకు ఊరటనిచ్చింది. పాట్నా, మధుబని జిల్లాల్లో స్కూళ్లు ఉదయం 11:00 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల తెల్లవారుజామున ఉండే విపరీతమైన చలి నుండి పిల్లలకు రక్షణ లభిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పుకార్లను నమ్మకుండా, సంబంధిత పాఠశాల యాజమాన్యం లేదా జిల్లా విద్యాశాఖ ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే అనుసరించండి. స్కూలుకు వెళ్లే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించేలా మరియు వెచ్చని దుస్తులు వేసుకునేలా చూడండి. ప్రయాణానికి ముందే IMD (వాతావరణ శాఖ) ఇచ్చే పొగమంచు హెచ్చరికలను గమనించండి.