School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..రేపు ఆ రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. మీకు ఉందా చెక్ చేసుకోండి..!

School Holiday Tomorrow:స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసి. ఏప్రిల్ 6, 2026 సోమవారం రోజున కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈస్టర్ మండే సందర్భంగా కొన్నిచోట్ల విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడనున్నాయి.
ప్రతి సంవత్సరం క్రైస్తవులు ఈస్టర్ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 5న ఈస్టర్ సండే జరుపుకున్నారు. ఆ తరువాత వచ్చే సోమవారం రోజును ఈస్టర్ మండేగా పరిగణిస్తారు. ఈ సందర్భంగా కొన్నిరాష్ట్రాల్లో సెలవులు ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది.
ఈసారి కూడా అదే విధంగా ఏప్రిల్ 6న మణిపూర్ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. అలాగే పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా స్కూల్స్ మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. అక్కడి స్థానిక పరిస్థితులు మరియు పండుగ ప్రాముఖ్యతను బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అయితే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈస్టర్ మండే ప్రభుత్వ సెలవు కాదు. అందువల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ ప్రాంతంలోని పాఠశాల అధికారిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తమ నిర్ణయం ప్రకారం సెలవులు ఇవ్వవచ్చు. మరికొన్ని స్కూల్స్ మాత్రం తరగతులను కొనసాగించవచ్చు. అందుకే ముందుగా స్కూల్ నుండి వచ్చిన నోటీసులను పరిశీలించడం అవసరం.
ఈ సెలవు రావడంతో పిల్లలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆదివారం ఈస్టర్ పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్న విద్యార్థులు, సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో మరింత సంతోషంగా ఉన్నారు. కొందరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.