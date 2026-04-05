English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..రేపు ఆ రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. మీకు ఉందా చెక్ చేసుకోండి..!

School Holiday Tomorrow:స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసి. ఏప్రిల్ 6, 2026 సోమవారం రోజున కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈస్టర్ మండే సందర్భంగా కొన్నిచోట్ల విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడనున్నాయి.
1 /5

ప్రతి సంవత్సరం క్రైస్తవులు ఈస్టర్ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 5న ఈస్టర్ సండే జరుపుకున్నారు. ఆ తరువాత వచ్చే సోమవారం రోజును ఈస్టర్ మండేగా పరిగణిస్తారు. ఈ సందర్భంగా కొన్నిరాష్ట్రాల్లో సెలవులు ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది.

2 /5

ఈసారి కూడా అదే విధంగా ఏప్రిల్ 6న మణిపూర్ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. అలాగే పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా స్కూల్స్ మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. అక్కడి స్థానిక పరిస్థితులు మరియు పండుగ ప్రాముఖ్యతను బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

3 /5

అయితే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈస్టర్ మండే ప్రభుత్వ సెలవు కాదు. అందువల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ ప్రాంతంలోని పాఠశాల అధికారిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.  

4 /5

కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తమ నిర్ణయం ప్రకారం సెలవులు ఇవ్వవచ్చు. మరికొన్ని స్కూల్స్ మాత్రం తరగతులను కొనసాగించవచ్చు. అందుకే ముందుగా స్కూల్ నుండి వచ్చిన నోటీసులను పరిశీలించడం అవసరం.  

5 /5

ఈ సెలవు రావడంతో పిల్లలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆదివారం ఈస్టర్ పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్న విద్యార్థులు, సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో మరింత సంతోషంగా ఉన్నారు. కొందరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

Next Gallery

