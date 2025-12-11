School Holiday: భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

School Holiday Tomorrow: ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో దసరా, దీపావళి పండుగల నేపథ్యంలో సుదీర్ఘ పండుగ సెలవుల తర్వాత.. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర వేడుకలే కాకుండా శీతాకాల సెలవుల కాలం ప్రారంభం కానుండడం వల్ల మరో సెలవు రానుంది. ఉత్తరాదిన చలితీవ్రత దృష్ట్యా ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని స్కూళ్లకు శీతాకాల సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు డిసెంబరు 20 నుంచి డిసెంబరు 31 వరకు స్కూళ్లు మూసివేతగా ఉంటాయి.
దీంతో విద్యార్థులకు వరుసగా 12 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. న్యూఇయర్ సెలవు తర్వాత జనవరి నుంచి స్కూళ్లలో పాఠాలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఒకవేళ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చలితీవ్రత మరింత పెరిగితే స్కూళ్ల సెలవులు మరింత పొడిగించే అవకాశం ఉంది. అలాంటి ఏవైనా మార్పులు పాఠశాలల ద్వారా తల్లిదండ్రులకుస విద్యార్థులకు తెలియజేస్తారు.
కేరళ, తమిళనాడులోని అనేక జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో ముందుజాగ్రత్తగా వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు డిసెంబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించారు.
జమ్మూ, కాశ్మీర్లోని శీతాకాల జోన్లో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గాయి. పొగమంచు, భారీగా మంచు పడుతున్న క్రమంలో పిల్లలకు ఉదయాన్నే ప్రయాణం సురక్షితం కాదు. దీంతో డిసెంబర్ 8 నుండి డిసెంబర్ 14 వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించారు.