  • School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు బంద్..3 రోజులు గ్యాప్ లేకుండా..?!

School Holiday Tomorrow: స్కూల్ విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈరోడ్ జిల్లా విజయమంగళం పరిసర ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు రేపు అనగా డిసెంబర్ 18 తేదీన సెలవు ప్రకటించింది. దీనికి గల కారణాలు, సెలవుల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తమిళ వెట్రి కళగం (TVK) అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోడ్ జిల్లా విజయమంగళం టోల్ బూత్ సమీపంలో భారీ బహిరంగ సభ జరగనుంది. ఈ సభకు సుమారు 35,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉందట. దీంతో ట్రాఫిక్, భద్రతా కారణ దృష్ట్యా స్థానిక ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

గతంలో జరిగిన తొక్కిసలాటను దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు తగిన వైద్య సదుపాయాలను కల్పించారు. సభ ప్రాంగణంలో 24 అంబులెన్స్‌లు, 72 మంది వైద్యులు, 120 మంది నర్సులతో కూడిన వైద్య బృందం అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.

అదే విధంగా సభా ప్రాంగణంలో 40 సీసీటీవీ కెమెరాలతో నిఘా ఉంచారు. పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా 60 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించారు.

ఈరోడ్ జిల్లా విజయమంగళంలోని కొన్ని స్కూళ్లలో రేపు జరగాల్సిన హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలను కూడా డిసెంబరు 26వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. 

విజయమంగళం ప్రాంత విద్యార్థులకు రేపటి నుంచి వరుస సెలవులు రానున్నాయి. డిసెంబర్ 18 (శుక్రవారం).. బహిరంగ సభ కారణంగా సెలవు. డిసెంబర్ 19 (శనివారం) వారాంతపు సెలవు ఇది ఆప్షనల్. డిసెంబర్ 20 (ఆదివారం) సాధారణ సెలవు వస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అర్ధ సంవత్సర పరీక్షలు డిసెంబర్ 23తో ముగియనున్నాయి. ఆ వెంటనే విద్యార్థులకు సుదీర్ఘ సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 24 నుంచి సెలవుల ప్రారంభమయ్యి..జనవరి 4, 2026 వరకు మంజూరు చేశారు. జనవరి 5న తిరిగి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షల తర్వాత వరుసగా 12 రోజులు సెలవులు వస్తుండటంతో విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

