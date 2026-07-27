/School Holiday Tomorrow: భారతదేశంలోని ఈ ప్రదేశాలలో జూలై 28న పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎందుకంటే!

School Holiday Tomorrow:దేశవ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. దీంతో జూలై 28న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తారా అనే సందేహం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొంది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకేసారి పాఠశాల సెలవు ప్రకటించలేదు. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా అధికారులు స్థానికంగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. వర్షాల తీవ్రత, వరదలు, రహదారుల పరిస్థితిని పరిశీలించిన తర్వాతే సెలవులపై ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
వాతావరణ శాఖ సమాచారం ప్రకారం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, కేరళ, అస్సాంలో కూడా వర్షాలు కొనసాగనున్నాయి.
ఒడిశాలోని బాలాసోర్, భద్రక్, మయూర్భంజ్, కేంద్రపారా, కటక్, పూరీ, ఖోర్దా వంటి జిల్లాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు. పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా మారితే ఆయా జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.పశ్చిమ బెంగాల్లో కోల్కతా, హౌరా, ఉత్తర 24 పరగణాలు, దక్షిణ 24 పరగణాలు, హుగ్లీ, తూర్పు, పశ్చిమ మిడ్నాపూర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల సూచనలు ఉన్నాయి. నీరు నిల్వ ఉండడం లేదా రవాణా అంతరాయం ఏర్పడితే స్థానిక అధికారులు పాఠశాలలను మూసివేయవచ్చు.
మహారాష్ట్రలో ముంబై, థానే, పాల్ఘర్, రాయగఢ్, రత్నగిరి, సింధుదుర్గ్, పుణె ఘాట్ ప్రాంతాలు, సతారా, కొల్హాపూర్ జిల్లాల్లో అధికారులు పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే గుజరాత్లో సూరత్, నవ్సారీ, వల్సాద్, డాంగ్, తాపీ, భరూచ్ జిల్లాల్లో కూడా వర్షాల ప్రభావం కొనసాగుతోంది.జమ్మూ-కాశ్మీర్లో ఇటీవలే పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న భవనాలు పూర్తిగా సురక్షితమని అధికారులు నిర్ధారించే వరకు కొన్ని పాఠశాలలు మూసివేసే అవకాశం ఉంది.
పాఠశాలలకు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ, ఆయా పాఠశాలల అధికారిక వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాలు లేదా స్కూల్ యాప్ల ద్వారా వచ్చే ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలి. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న నిర్ధారణ లేని సందేశాలను విశ్వసించకుండా అధికారిక సమాచారం కోసం వేచి చూడటం మంచిది.