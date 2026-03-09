School Holiday Tomorrow: తెలుగు రాష్ట్రంలో రేపు స్కూల్లకు సెలవు.. ఎక్కడంటే..!!

School Holiday Tomorrow in Andhra Pradesh:
రేపు మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో.. కొన్ని దగ్గరలో సెలవు ఉండనుంది. ముఖ్యంగా అమ్మవారి జాతర వల్ల స్కూళ్లకు కాలేజీలకు సెలవు ఇచ్చారు. అయితే ఇది అన్ని చోట్ల కాకుండా కేవలం ఆ జాతర జరిగే దగ్గర మాత్రమే..ఉండనుంది. మరి ఈ సెలవు ఎక్కడ అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
చిల్లకూరు మండలం తూర్పు కనుపూరులో ప్రారంభమయ్యే ముత్యాలమ్మ తల్లి జాతర సందర్భంగా రేపు కొన్ని ప్రాంతాల్లోని స్కూల్లకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించారు. చిల్లకూరు మండలం తూర్పు కనుపూరులో ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి జాతర రేపటి నుంచి ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ జాతరకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. జాతర ప్రారంభం సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ జాతర సందర్భంగా భక్తుల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా కొన్ని స్కూల్లకు రేపు సెలవు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా జాతర జరిగే ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కొమ్మలపూడి నవీన్ కుమార్ వెల్లడించారు. జాతర ప్రారంభం సందర్భంగా భక్తులను ఆహ్వానిస్తూ ఆయన ఒక ప్రత్యేక వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. ఆ వీడియోలో ముత్యాలమ్మ తల్లి జాతర ప్రాముఖ్యతను వివరించారు.
జాతరలో భాగంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
జాతర సమయంలో ఆలయ పరిసరాల్లో భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు దేవస్థానం అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు సౌకర్యంగా దర్శనం చేసుకునేలా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు.. భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
ముత్యాలమ్మ తల్లి జాతర ఈ ప్రాంత ప్రజలకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ ఉత్సవంలో కుటుంబాలంతా కలిసి పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా భక్తులందరూ తరలివచ్చి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందాలని దేవస్థానం అధికారులు కోరుతున్నారు. అందుకే జాతరలో భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, రేపు సమీప ప్రాంతాల్లోని కొన్ని పాఠశాలలకు ముందస్తుగా సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో విద్యార్థులు కూడా జాతరలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.