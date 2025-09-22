School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!

School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. రేపు అనగా సెప్టెంబర్ 23న జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని మొత్తం సూళ్లకు సెలవు ఇచ్చారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర చివరి పాలకుడు మహారాజా హరి సింగ్ జీ జయంతి సందర్భంగా.. పాఠశాలలకు ఈ సెలవును ప్రకటించారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్లో మహారాజా హరి సింగ్ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 23న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించింది.
నార్మల్గానే విద్యార్థులు స్కూల్కి ఎప్పుడెప్పుడూ డుమ్మ కొడదమా అంటూ ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక ప్రభుత్వమే హాలీడే ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు ఆనందంలో తేలిపోతున్నారు.
మహారాజా హరి సింగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ చరిత్రలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన పాలనలోనే జమ్మూ కాశ్మీర్ భారత్లో విలీనమైంది. విద్య, ఆరోగ్యం, సామాజిక న్యాయం వంటి రంగాల్లో చేసిన సంస్కరణలతో ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్మరణీయుడిగా నిలిచారు.
ప్రతి సంవత్సరం ఆయన జయంతిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయడం ద్వారా విద్యార్థులు కూడా మహారాజా చేసిన సేవలను స్మరించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
మహారాజా విద్యా రంగంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిన కారణంగా.. నేటి తరానికి ఆయన ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలుస్తున్నారు.