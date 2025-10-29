School Holiday Tomorrow: రేపు అన్నీ స్కూల్లకు సెలవు లేదు.. ఆ ఏరియాలో మాత్రమే స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్లు..!

Holiday Tomorrow : ప్రస్తుతం వర్షాల కారణంగా అక్టోబర్ నెలలో.. సౌత్ ఇండియాలోని అనేక రాష్ట్రాలలో స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి. దాదాపు ఆదివారం నుంచి పిల్లలు సెలవులలోనే కొనసాగారు.. అయితే ఈరోజు బుధవారం వర్షం కొన్ని ప్రాంతాల్లో తగ్గగా.. అక్కడ స్కూల్స్ మొదలయ్యాయి. మరి రేపు స్కూల్ ఉందా లేదా అనే విషయానికి వెళితే..
భారీ వర్షాల వల్ల సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో అనేక ప్రదేశాల్లో.. ఆదివారం నుంచి సెలవలు కొనసాగిన సంగతి తెలిసిందే. మొంథా తుఫాను కారణంగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో.. అనేకచోట్ల దాదాపు మూడు రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించారు.
అయితే ఈ మూడు రోజుల సెలవులు కూడా ఈరోజుతో ముగిసాయి. మరి రేపు స్కూల్ ఉందా లేదా అని సందేహం అందరిలోనూ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో.. తిరుపతి జిల్లాలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో.. అక్కడ స్కూల్ రేపటి నుంచి యధావిధిగా కొనసాగుతుంది అని చెప్పారు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్.
ముఖ్యంగా తిరుపతి నగరంలో ఈరోజు ఎటువంటి వర్షం పడకపోవడంతో.. ఈరోజు నుంచే అక్కడ స్కూళ్ళు మొదలయ్యాయి. మరో పక్క కాకినాడలో మాత్రం ఇంకా వర్షాలు కొనసాగుతున్న క్రమంలో.. అక్కడ సెలవులు ప్రకటించారు.
ఇక ముఖ్యంగా కరీంనగర్లో విపరీతమైన వర్షాలు పడుతున్న కారణంగా.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు డిస్టిక్ కలెక్టర్. అధికారులను, ప్రభుత్వ విభాగాలను అలెర్ట్ చేస్తూ.. వరదల గురించి సహాయక చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి.
ఈ క్రమంలో డిస్టిక్ కలెక్టర్ కూడా స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నోటీసు విడుదల చేశారు. కాబట్టి రేపు.. కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు.. కాకినాడ ప్రాంతాలలో కూడా సెలవులు కొనసాగనున్నాయి.