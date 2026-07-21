/School Holiday: రేపు పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..ఉత్తర్వులు జారీ..!

School Holiday: దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జూలై 22న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాయి. మరికొన్ని జిల్లాల్లో పరిస్థితిని బట్టి స్థానిక అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కాశ్మీర్ డివిజన్తో పాటు జమ్మూ డివిజన్లోని వింటర్ జోన్లలో జూలై 22న పాఠశాలలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. భారీ వర్షాలు, పిడుగులు, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని నైనిటాల్ జిల్లాలో కూడా అన్ని పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రజలు అవసరం లేకుండా బయటకు వెళ్లవద్దని జిల్లా అధికారులు సూచించారు.హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఇటీవల భారీ వర్షాల కారణంగా అనేక జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. జూలై 22న మాత్రం సిర్మౌర్ జిల్లాలో మాత్రమే సెలవు కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
షిమ్లా, కులు, సోలన్ వంటి జిల్లాల్లో అధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నారు. వర్షాల తీవ్రత పెరిగితే అక్కడ కూడా స్థానికంగా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఐఎండీ అంచనా ప్రకారం జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
అదే విధంగా మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, విదర్భ, బిహార్, ఒడిశా, అస్సాం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపుర, గుజరాత్, కొంకణ్-గోవా, మధ్య మహారాష్ట్ర, కేరళ, తీర కర్ణాటక, దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున తల్లిదండ్రులు తమ జిల్లా అధికారులు లేదా పాఠశాలల నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. ప్రయాణానికి ముందు తాజా సమాచారం తెలుసుకోవడం మంచిదని కూడా తెలిపారు.