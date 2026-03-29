School Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సౌత్ ఇండియాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..!

School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. సాధారణంగా ఆదివారం తర్వాత సోమవారం మళ్లీ స్కూల్ ఉండటం వల్ల పిల్లలు కొంచెం నిరాశగా ఉంటారు. కానీ ఈసారి మాత్రం కొందరు విద్యార్థులకు అదృష్టం కలిసొచ్చింది. రేపు సోమవారం అయినా కూడా స్కూల్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
మార్చి 30 తేదీ సోమవారం రోజున.. కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది. ఈ సెలవు మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా ఇవ్వబడింది. మహావీర్ జయంతి జైన మతానికి చెందిన ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ రోజు మహావీర్ స్వామి జన్మదినంగా జరుపుకుంటారు. అందుకే ఈ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.
కర్ణాటకలో ఈ పండుగను గౌరవిస్తూ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందువల్ల అక్కడి స్కూల్ పిల్లలు వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులను ఆస్వాదించనున్నారు. ఆదివారం ఇప్పటికే సెలవు ఉండగా, సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు.
అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. కేవలం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఈ సెలవు అమల్లో ఉంటుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సాధారణంగా స్కూళ్లు కొనసాగుతాయి. అందువల్ల తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ తమ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పరిస్థితిని ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. అంతేకాకుండా బ్యాంకులకు కూడా ఈరోజు సెలవు ఉందనుంది.
ఇలాంటి సెలవులు పిల్లలకు విశ్రాంతి ఇవ్వడమే కాకుండా కుటుంబంతో గడిపే సమయాన్ని కూడా పెంచుతాయి. కొందరు పిల్లలు ఈ సమయాన్ని ఆటలతో గడుపుతుంటే, మరికొందరు తమ హాబీలకు సమయం కేటాయిస్తారు. అలాగే కొందరు కుటుంబంతో చిన్న ప్రయాణాలకు కూడా వెళ్తుంటారు.
పండుగల సందర్భంగా వచ్చే సెలవులు విద్యార్థులకు ఒక మంచి బ్రేక్లా ఉంటాయి. అయితే సెలవుల తర్వాత మళ్లీ చదువులపై దృష్టి పెట్టడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ చిన్న విరామాన్ని సంతోషంగా గడిపి, తిరిగి చదువులో ముందుకు సాగాలని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు.