Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Holiday: రేపు సోమవారం జూలై 20న పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎందుకు..ఎక్కడంటే?

School Holiday: రేపు సోమవారం జూలై 20న పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎందుకు..ఎక్కడంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 19, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:24 PM IST

School Holiday:జమ్మూ కశ్మీర్‌లో భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు మరోసారి సెలవులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే వేసవి సెలవులు ముగియాల్సి ఉన్నప్పటికీ, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం వాటిని మరో మూడు రోజుల పాటు పొడిగించింది.

School Holiday News1/6

జూలై 20 స్కూల్ హాలిడే

వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం జూలై 20 నుంచి జూలై 23 వరకు జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం నుంచి వస్తున్న తేమ ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు పడనున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం, ఆకస్మిక వరదలు, రాళ్లు జారిపడే ఘటనలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా అనంత్‌నాగ్, పహల్గామ్, కుల్గామ్, షోపియాన్, గుల్మార్గ్, సోనమార్గ్ వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.  

Kashmir School Holiday2/6

సోమవారం స్కూల్ సెలవు

వర్షాల ప్రభావంతో జమ్మూ-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిపై రవాణా కూడా అంతరాయం కలగవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థుల భద్రత కోసం పాఠశాలల సెలవులను జూలై 22 వరకు పొడిగించారు.  

Monday School Holiday3/6

కశ్మీర్ స్కూల్ హాలిడే

జమ్మూ కశ్మీర్ విద్యాశాఖ మంత్రి సకీనా ఇటూ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ, గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు జూలై 22 వరకు సెలవులు కొనసాగుతాయని ప్రకటించారు. దీంతో జూలై 20, సోమవారం కూడా అక్కడి విద్యార్థులకు సెలవు కొనసాగనుంది.  

July 20 School Holiday4/6

స్కూల్స్ క్లోజ్

ఇదే సమయంలో అమర్‌నాథ్ యాత్రను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. పహల్గామ్, బాల్తాల్ మార్గాల్లో యాత్రికుల భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడిన తర్వాత యాత్ర తిరిగి ప్రారంభించే తేదీని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.  

School Holiday Tomorrow5/6

భారీ వర్షాల హెచ్చరిక

ఇటీవల కశ్మీర్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు కూడా భారీగా నమోదయ్యాయి. శ్రీనగర్‌లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 35.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరుకోవడంతో తీవ్ర ఎండలు నమోదయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.  

Tomorrow School Holiday6/6

వాతావరణ హెచ్చరిక

కాబట్టి జూలై 20న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన వార్త జమ్మూ కశ్మీర్ రాష్ట్రానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలల సెలవులపై ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేదా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రకటించే అధికారిక ఆదేశాల ప్రకారమే నిర్ణయం ఉంటుంది.

TAGS:
Tomorrow School holiday
School Holiday tomorrow
July 20 School Holiday
Monday School Holiday
Kashmir School Holiday
school holiday news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. EPFO 3.0 తో సరికొత్త పెన్షన్ స్కీమ్.. మీ పెన్షన్ మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు..!!
EPFO 3.024 min ago
2
black armbands tribute37 min ago
3
Hyderabad39 min ago
4
Assam1 hr ago
5
KSRTC Fight1 hr ago