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School Holiday Tomorrow: రేపటి నుంచి మూడు రోజుల హాలిడేస్.. ఈ రాష్ట్రాంలో స్కూళ్లపై కీలక నిర్ణయం..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST

School Holiday Tomorrow:భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో శుక్రవారం పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం రావడంతో విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు దక్కే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. అయితే తుది నిర్ణయం స్థానిక అధికారులు వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించిన తర్వాత ప్రకటించనున్నారు.

Kerala Schools Closed1/5

కేరళ స్కూల్ సెలవు

కేరళలో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. శుక్రవారం వర్షాల కారణంగా స్థానిక అధికారులు సెలవు ప్రకటించే అవకాశాలు ఉండగా, ఆ తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం రావడంతో విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల విరామం దక్కే అవకాశం ఉంది.  

Kerala Heavy Rain2/5

ఆగస్టు 7 స్కూల్ హాలిడే

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) కేరళలోని పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. దీంతో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం కూడా ఉందని తెలిపారు. అలాగే అలప్పుజా, ఎర్నాకుళం, కన్నూర్, కాసర్‌గోడ్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, మరికొన్ని జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  

IMD Red Alert3/5

కేరళ భారీ వర్షాలు

ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు గురువారం సెలవులు ప్రకటించారు. సహాయక శిబిరాలుగా ఉపయోగిస్తున్న విద్యాసంస్థలను కూడా మూసివేశారు. శుక్రవారం కూడా వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్లు సెలవులపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం రెడ్ అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాల్లో శుక్రవారం కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో శుక్రవారం సెలవు, ఆ తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం కలిసి విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల విశ్రాంతి లభించనుంది.

Kerala Rain Alert4/5

ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్

అయితే అన్ని జిల్లాల్లో ఒకేసారి సెలవు ఉండదు. ప్రతి జిల్లా పరిస్థితిని బట్టి ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు నిర్ణయం ప్రకటిస్తారు. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని, లోతట్టు ప్రాంతాలు, నదులు, వాగులు, కొండ ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు హెచ్చరించారు. చేపల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులు కూడా అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపారు.  

Kerala School Holiday August 75/5

కేరళ వాతావరణం

విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం లేదా అధికారిక ప్రభుత్వ ప్రకటనలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం మంచిది. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు, ఇతర ఆదేశాలు మారే అవకాశం ఉండటంతో అధికారిక సమాచారాన్నే ఆధారంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

TAGS:
Kerala School Holiday
Kerala school holiday August 7
Kerala Rain Alert
imd red alert
Kerala Heavy Rain
Kerala Schools Closed

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