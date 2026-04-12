Tomorrow School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు డబుల్ గుడ్ న్యూస్..రేపు స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడెక్కడంటే!

School Holiday Tomorrow: ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో చాలా మందికి విశ్రాంతి రోజు. అయితే మరింత ఆనందం ఏమిటంటే.. రేపు సోమవారం కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. సాధారణంగా ఆదివారం తర్వాత సోమవారం పని లేదా పాఠశాలకు వెళ్లాలి కాబట్టి కొంచెం నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సోమవారం సెలవు ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఏప్రిల్ 13న ప్రధానంగా వైశాఖి (బైశాఖి) పండుగను జరుపుకుంటారు. ఇది ముఖ్యంగా పంజాబ్ ప్రాంతంలో పెద్దగా జరుపుకునే పంట పండుగ. సిక్కు సమాజానికి ఇది కొత్త సంవత్సర ప్రారంభంగా కూడా భావిస్తారు.   

ఈ రోజున గురుద్వారాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఊరేగింపులు, సాంప్రదాయ నృత్యాలు, జాతరలు కూడా జరుగుతాయి. ఈ పండుగ 1699లో ఖల్సా పంథ్ స్థాపనను గుర్తు చేస్తుంది.  

ఇదే రోజు దేశంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కొత్త సంవత్సరంగా జరుపుకుంటారు. బెంగాల్‌లో పోయిలా బైశాఖ్‌గా, తమిళనాడులో పుత్తాండు‌గా ఈ రోజును జరుపుకుంటారు. అసోంలో రోంగాలి బిహూ పండుగ కూడా ఈ సమయంలోనే జరుగుతుంది. అక్కడ ప్రజలు సంప్రదాయ పాటలు, నృత్యాలతో కొత్త సంవత్సరాన్ని స్వాగతిస్తారు. అలాగే థాయిలాండ్‌లో సాంగ్‌క్రాన్ పండుగ కూడా ఈ సమయంలోనే ప్రారంభమవుతుంది.  

అంతేకాదు, ఏప్రిల్ 14న మరో ముఖ్యమైన రోజు ఉంది. ఈ రోజున డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి జరుపుకుంటారు. ఆయన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతగా ఎంతో గొప్ప సేవలు అందించారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజును ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటిస్తారు. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేస్తారు.  

దీంతో వరుసగా రెండు రోజుల సెలవులు రావడం వల్ల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం పొందుతున్నారు. కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి, చిన్నపాటి ప్రయాణాలకు వెళ్లడానికి ఇది మంచి సమయం. మొత్తంగా ఈ వారాంతం చాలా మందికి ఆనందాన్ని తెచ్చే సెలవుల సమయంగా మారింది.

