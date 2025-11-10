School Holiday: రేపు స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో తప్ప..!

School Holiday Tomorrow: రెండవ శనివారం, ఆదివారం ఈ మధ్యనే సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ రేపు కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే ఈ సెలవు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉండనుంది. రెండు రాష్ట్రాలు అయిన తెలంగాణ, బీహార్లో మాత్రమే రేపు సెలవు ఉందనుంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తెలంగాణ, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 11, 2025న బై ఎలక్షన్ల కారణంగా స్కూల్లు మూసివేయాలని అధికారికంగా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ దాసరి ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణలో 61-జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బై ఎలక్షన్ జరగనుంది. దీనివల్ల నవంబర్ 10, 11 మరియు 14 తేదీలను అధికారిక సెలవులుగా ప్రకటించారు. ఈ రోజుల్లో పోలింగ్ కేంద్రాలు.. ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలుగా పనిచేసే స్కూల్లు..కార్యాలయాలు మూసివేయబడతాయి.
హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హరిచందనా దాసరి నవంబర్ 7న ఈ ఆదేశాలను విడుదల చేశారు. ఓటు లెక్కింపు నవంబర్ 14న జరగనుంది. అలాగే భద్రత కోసం అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో లైవ్ వెబ్కాస్టింగ్, డ్రోన్ సర్వైలెన్స్ ఏర్పాటు చేయబడింది. మొత్తం 1,761 మంది పోలీసు సిబ్బందిని, ఎనిమిది సీఐఎస్ఎఫ్ కంపెనీలను నియమించారు.
ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్యే ఉండనుంది. బీజేపీ తరఫున ఎల్. దీపక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నుంచి గోపీనాథ్ భార్య సునీత గోపీనాథ్, కాంగ్రెస్ తరఫున నవీన్ యాదవ్ (ఏఐఎంఐఎం మద్దతుతో) పోటీ చేస్తున్నారు. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
బీహార్ రాష్ట్రంలో కూడా నవంబర్ 11న పోలింగ్ డే మరియు నవంబర్ 14న కౌంటింగ్ డే సందర్భంగా స్కూల్లు మూసివేయాలని నిర్ణయించారు. ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకారం, పోలింగ్ రోజున అన్ని ఉద్యోగులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు చెల్లింపు సెలవు పొందుతారు. మరోపక్క ఢిల్లీ లో కూడా ఈరోజు బాంబ్ బ్లాస్ట్ వల్ల రేపు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం .