School Holiday: రేపు, ఎల్లుండి.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..ఎందుకంటే..?

School Holiday Tomorrow : రేపు అలానే ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు అలానే కాలేజీలకు సెలవలు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఈ సెలవులు రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారుతాయి. మరి నవంబర్ 24 అలానే నవంబర్ 25 ఎక్కడ సెలవులు ఉన్నాయి..ఈ సెలవులకు గల కారణాలు ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
నవంబర్ 24 అలానే నవంబర్ 25 కొన్నిచోట్ల స్కూల్లకు అలానే కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. గురు తేగ్ బహదూర్ షహీది దివస్ అనేది సిక్కులకి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన రోజు. ఇది తొమ్మిదో సిక్కు గురువు అయిన గురు తేగ్ బహదూర్ గారి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకునే రోజు. మత స్వేచ్ఛ కోసం ఆయన మొఘల్ కాలంలో తన ప్రాణాలను అర్పించారు. ఈ కారణంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ రోజును ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
2025 సంవత్సరంలో ఈ షహీది దివస్ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు..కళాశాలలు మూసివేయాలని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పంజాబ్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, చండీగఢ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాలు, స్మారక సభలు..ప్రార్థనలు జరుగుతాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేసింది. మొదట ఈ సెలవును నవంబర్ 24నగా ప్రకటించారు. కానీ సవరించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ సెలవును నవంబర్ 25, 2025కి మార్చారు. ఈ కొత్త తేదీ ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు మరియు అన్ని పాఠశాలలకు వర్తిస్తుంది అని జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది.
పంజాబ్..హర్యానాలో సాధారణంగా నవంబర్ 24న ఈ షహీది దివస్ను పాటిస్తారు. అయితే 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంకా తుది ప్రకటన రాలేదు. ఢిల్లీలో కూడా ప్రభుత్వ గెజిటెడ్ సెలవుల ప్రకారం పాఠశాలలు మూసివేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ఏడాది అధికారిక సర్క్యులర్ ఇంకా విడుదల కాలేదు.
మరోపక్క నవంబర్ 25న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పంచమి తీర్థం కారణంగా కొన్ని దగ్గర్ల సెలవు ఉందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా తిరుపతి జిల్లాలో ఈ సెలవు తప్పకుండా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ రోజున తిరుచానూరులో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి.