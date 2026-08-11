/School Holiday: రేపు ఆగస్టు 12న స్కూళ్లకు సెలవు.. ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్

School Holiday:ఆగస్టు 12, 2026న దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. స్థానిక పండుగలు, మతపరమైన కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు, జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
ఉత్తరాఖండ్లో హరేలా పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రకృతిని, వ్యవసాయాన్ని గౌరవించే ఈ పండుగను రాష్ట్రంలోని ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. హరేలా పండుగను రైతులు, వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్న ప్రజలు ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. పంటలు బాగా పండాలని, కుటుంబాల్లో సంతోషం ఉండాలని కోరుకుంటూ పూజలు చేస్తారు. అందువల్ల ఆగస్టు 12న కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోనున్నాయి.
తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలో కూడా ఆగస్టు 12న స్థానిక సెలవు ఉండనుంది. ఆది అమావాస్య సందర్భంగా నిర్వహించే ప్రత్యేక ఆచారాలు, పూజల కారణంగా ఈ సెలవును ప్రకటించారు.
కన్యాకుమారిలో ఆది అమావాస్యకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు ఆలయాలకు వెళ్లి పూజలు చేయడం, పితృదేవతలకు సంబంధించిన ఆచారాలు నిర్వహించడం వంటివి చేస్తారు. ఈ కారణంగా జిల్లా పరిధిలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలకు స్థానిక సెలవు వర్తించనుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో మాత్రం పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంది. కన్వర్ యాత్ర కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు పొడిగించారు. ముఖ్యంగా మీరట్, ముజఫర్నగర్, ఘాజియాబాద్ వంటి జిల్లాల్లో యాత్ర కారణంగా భారీగా ట్రాఫిక్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కన్వర్ యాత్ర సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు రోడ్లపై ప్రయాణిస్తారు. దీంతో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు అదనపు సెలవులు ఇచ్చారు.
అందువల్ల ఆగస్టు 12న మీ స్కూల్కు సెలవు ఉందా లేదా అనేది తప్పనిసరిగా స్థానిక జిల్లా అధికారుల ప్రకటన లేదా మీ విద్యాసంస్థ నోటీసు ద్వారా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఈ సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా నిర్దిష్ట రాష్ట్రాలు, జిల్లాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.