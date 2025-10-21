English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: దీపావళి అవ్వగానే రేపు మళ్లీ అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

School Holiday Tomorrow: దీపావళి సందర్భంగా రెండు రోజులు అనగా.. అక్టోబర్ 20వ తారీకు అలానే అక్టోబర్ 21 కూడా స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక అంతకుముందు అక్టోబర్ 19 ఆదివారం కావడంతో.. వరుసగా పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు బుధవారం కూడా స్కూల్లకు.. సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం..
అక్టోబర్ నెల దీపావళి సందర్భంగా.. గతవారం ఈ వారం కలిపి వరుసగా.. అనేక రాష్ట్రాల ప్రజలకు.. మూడు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. కొంతమందికి శనివారం కూడా సెలవు ఉందగా.. మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. 

ఇక నేటితో దీవాలి సెలవులు అయిపోగా.. రేపు అనగా.. అక్టోబర్ 22న కూడా.. కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు. ఇక ఆ రాష్ట్రాల పిల్లలకు ఏకంగా నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వలస సెలవులు రావడం విశేషం. 

కేరళలో భారీ వర్షాలు పడుతున్న కారణంగా.. అక్కడ పిల్లలకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అక్కడ వర్షాల కారణంగా రాకపోకలకు కూడా ఎంతో ఇబ్బంది కలుగుతోంది. అందుకే దీపావళి అవ్వగానే మరసటి రోజు బుధవారం కూడా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.

ఇక మరో పక్క పంజాబ్లో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. రేపు పంజాబ్ వారు విశ్వకర్మ దినోత్సవం జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా.. ప్రభుత్వం రేపు.. అనగా అక్టోబర్ 22.. అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది.

దీంతో ఈ రెండు రాష్ట్రాల పిల్లలకు కూడా.. ఏకంగా దీపావళికి నాలుగు రోజులపాటు సెలవులు వచ్చాయి. దీంతో పిల్లలు ఎంతో ఆనందంగా దీపావళి జరుపుకుంటున్నారు.

