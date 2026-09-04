Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Holiday: సెప్టెంబర్ 5న స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా.. కొన్ని దగ్గర్ల హాఫ్ డే సెలవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఇదే..!

School Holiday: సెప్టెంబర్ 5న స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా.. కొన్ని దగ్గర్ల హాఫ్ డే సెలవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఇదే..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:22 AM IST

School Holiday: సెప్టెంబర్ 5 అంటే దేశవ్యాప్తంగా టీచర్స్ డే జరుపుకునే రోజు. ఈ రోజున విద్యార్థులు తమకు విద్యను అందించే ఉపాధ్యాయులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అయితే టీచర్స్ డే సందర్భంగా దేశంలోని అన్ని పాఠశాలలకు తప్పనిసరిగా సెలవు ఉంటుందని అనుకోవడం సరికాదు.

Teachers Day 20261/5

సెప్టెంబర్ 5 స్కూళ్లకు సెలవు

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 5 శనివారం వచ్చింది. సాధారణంగా శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చే స్కూళ్లకు మాత్రం సెప్టెంబర్ 5న సెలవు ఉంటుంది. అయితే ప్రతి పాఠశాలలో శనివారం సెలవు ఉండదు. కొన్ని స్కూళ్లు శనివారం కూడా తరగతులు నిర్వహిస్తాయి.  

September 5 school holiday Andhra Pradesh2/5

తెలంగాణ స్కూళ్లకు సెలవు

ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో టీచర్స్ డే సందర్భంగా చాలా పాఠశాలలు పూర్తిగా సెలవు ఇవ్వకుండా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని స్కూళ్లలో ఉదయం తరగతులు నిర్వహించి, ఆ తర్వాత టీచర్స్ డే వేడుకలు నిర్వహించి హాఫ్ డేగా పాఠశాలను ముగించే అవకాశం ఉంటుంది.  

September 5 school holiday Telangana3/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్లకు సెలవు

టీచర్స్ డే సందర్భంగా విద్యార్థులు పాటలు, నృత్యాలు, ప్రసంగాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులే ఉపాధ్యాయులుగా మారి చిన్న తరగతులకు పాఠాలు చెప్పే కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు. అందుకే ఈ రోజును విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఎంతో ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు.  

September 5 school holiday4/5

టీచర్స్ డే 2026

సెప్టెంబర్ 5న టీచర్స్ డే జరుపుకోవడానికి కారణం డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినం. ఆయన గొప్ప తత్వవేత్త, విద్యావేత్త. ఆయన విద్యారంగానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న టీచర్స్ డే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక రాష్ట్రాల వారీగా సెలవుల విషయంలో తేడాలు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు పంజాబ్‌లో బాబా జీవన్ సింగ్ జీ జయంతి సందర్భంగా ప్రాంతీయ సెలవు ఉండటంతో అక్కడ సెప్టెంబర్ 5తో పాటు ఇతర రోజులు కలసి లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది.  

Telangana schools holiday5/5

టీచర్స్ డే సెలవు

అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సెప్టెంబర్ 5న అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే విధంగా తప్పనిసరి సెలవు ఉందని చెప్పలేం. ఆయా పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలు తమ షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే సెలవు ఉందా, హాఫ్ డేనా తెలుసుకోవడం మంచిది.

TAGS:
September 5 school holiday
September 5 school holiday Telangana
September 5 school holiday Andhra Pradesh
Teachers Day 2026
Teachers Day school holiday

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?
2
3
4
5