/School Holiday Tomorrow: భారీ వర్షాల ఎఫెక్ట్.. రేపు సెప్టెంబర్ 1న కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు

School Holiday Tomorrow:భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 1న పాఠశాలలకు సెలవుపై కీలక అప్డేట్ వెలువడింది. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లను మూసివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే విధంగా సెలవు ప్రకటించలేదు.
ఉత్తరాఖండ్లో భారీ వర్షాల కారణంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో స్కూల్ సెలవులపై ఆసక్తి నెలకొంది. సెప్టెంబర్ 1న రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుందా? లేక కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే స్కూళ్లు మూసివేస్తారా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన సెలవు ప్రకటన వెలువడలేదు. జిల్లాల పరిస్థితిని బట్టి స్థానిక అధికారులు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.
భారత వాతావరణ శాఖ ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాల వల్ల రోడ్లపై నీరు నిలవడం, కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం, రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు.
నైనిటాల్ జిల్లాలో సెప్టెంబర్ 1న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ స్కూళ్లతో పాటు 1 నుంచి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాలు కూడా మూసి ఉంటాయి. హల్ద్వానీ ప్రాంతంలోని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని పాటించాలని అధికారులు సూచించారు. వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా పిల్లలు ప్రయాణం చేయడం సురక్షితం కాదని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
డెహ్రాడూన్ జిల్లాలో సెప్టెంబర్ 1న మొత్తం జిల్లాకు స్కూళ్లు మూసివేస్తున్నట్లు స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటన ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. అయితే స్థానికంగా వర్షాలు, రోడ్ల పరిస్థితిని బట్టి పాఠశాలలు ప్రత్యేక సూచనలు ఇవ్వవచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్లను గమనించాలి.
హరిద్వార్ జిల్లాలో కూడా సెప్టెంబర్ 1న అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం లేదు. కొత్తగా అధికారిక ఆదేశాలు వస్తే పరిస్థితి మారవచ్చు. ఇక సెప్టెంబర్ 4న శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఉత్తరాఖండ్లో సెలవు ఉండనుంది. సెప్టెంబర్ 1న స్కూల్కు వెళ్లాలా లేదా అనే విషయంలో విద్యార్థులు తమ జిల్లా అధికారుల తాజా ప్రకటనను, అలాగే పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.