Public Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..

School Holiday Tomorrow: రేపు బుధవారం ఏప్రిల్ 8న సెలవు ప్రకటించారు. స్కూల్ పిల్లలకు ఇది గుడ్ న్యూస్ గా వచ్చింది. అయితే ఒక రాష్ట్రంలో మాత్రమే పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించబడింది. అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సందర్భంగా ఈ సెలవును ప్రకటించింది. మరి ఈ సెలవు ఎక్కడ, ఎందుకు అనే పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
రేపు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించారు ప్రభుత్వం. అయితే ఈ హాలిడే కేవలం పంజాబ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఉండనుంది.ఈ సెలవు శ్రీ గురు నాభా దాస్ జీ జయంతి సందర్భంగా ఇవ్వబడింది. ఆయనను ఆ ప్రాంతంలో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక గురువుగా భావిస్తారు. ఆయన బోధనలు, సేవలు ప్రజల జీవితాల్లో ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగినవిగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఆయన జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్ ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 8ను గెజిటెడ్ హాలిడేగా ప్రకటించింది. దీంతో ఆ రోజున రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, పబ్లిక్ సెక్టార్ సంస్థలు మూసివేయబడతాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఈ సెలవును ఆనందంగా గడపవచ్చు.
అయితే ముఖ్యమైన సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఉదాహరణకు ఆసుపత్రులు, అత్యవసర సేవలు, పోలీస్ శాఖ వంటి విభాగాలు పని చేస్తూనే ఉంటాయి. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకుంది.
ఈ సెలవు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వార్షిక సెలవుల జాబితాలో కూడా చేర్చబడింది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు అధికారికంగా సెలవుగా ఉండేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రజలు ఈ రోజు పండుగలా జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ సెలవు కేవలం పంజాబ్ రాష్ట్రానికే పరిమితం. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సాధారణ పనులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అందువల్ల ఇతర రాష్ట్రాల్లో పనిచేసే వారు లేదా చదివే వారికి ఇది సాధారణ రోజే.