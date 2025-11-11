English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: రేపు కూడా అన్ని స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు.. ఆ భయం వల్లే అన్ని దగ్గర్ల రెడ్ అలర్ట్…!

Tomorrow Holiday : రేపు అనగా..నవంబర్ 12, 2025..బుధవారంన దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో స్కూల్‌లు సెలవు ఉందనున్నాయి. బీహార్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో జరిగే బైఎలక్షన్లు, ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో.. గాలి కాలుష్యం అధికంగా ఉండటంతో, స్కూల్‌లు హైబ్రిడ్ మోడ్‌లో..ఆన్‌లైన్ + ఆఫ్‌లైన్..కొనసాగనున్నాయి. మరోపక్క ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ వల్ల అక్కడ హై అలెర్ట్ కొనసాగుతోంది..
బీహార్‌లో బైఎలక్షన్ల కారణంగా అనేక స్కూల్‌లను పోలింగ్ కేంద్రాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అందువల్ల నవంబర్ 12న స్కూల్‌లకు సెలవు ప్రకటించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ ప్రాంతీయ విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రకటనలను గమనించాల్సిందిగా సూచించారు. ఎన్నికల ఏర్పాట్ల సజావుగా సాగేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బైఎలక్షన్‌ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఎన్నికల రోజు మరియు ఓట్ల లెక్కింపు రోజున స్కూల్‌లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఎన్నికల సిబ్బందికి సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు, రవాణా అంతరాయం లేకుండా చూడాలని అధికారులు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు స్కూల్ SMS లేదా వాట్సాప్ గ్రూప్‌ల ద్వారా షెడ్యూల్ వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో గాలి కాలుష్యం తీవ్రస్థాయికి చేరుకోవడంతో, ప్రభుత్వం GRAP-III (Graded Response Action Plan) కింద ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. నవంబర్ 11 నుండి 5వ తరగతి వరకు ఉన్న విద్యార్థులు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో చదువుకునేలా మార్గదర్శకాలు జారీ అయ్యాయి. కొందరు విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లో క్లాసులు అటెండ్ చేయగా, కొందరు ప్రత్యామ్నాయ రోజుల్లో స్కూల్‌కు వెళ్తున్నారు.

ఇక తాజాగా నవంబర్ 10న ఢిల్లీలోని రెడ్ ఫోర్ట్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన పేలుడు ఘటన తర్వాత కూడా, ప్రభుత్వ స్కూల్‌లను మూసివేయాలన్న నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అయితే, కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్‌లు భద్రతా కారణాల రీత్యా స్వయంగా ఆన్‌లైన్ క్లాసులకు మారాయి.

ప్రభుత్వం.. విద్యాశాఖ తల్లిదండ్రులను తాజా అప్‌డేట్‌లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. కాలుష్యం, ఎన్నికలు లేదా భద్రతా అంశాల నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయి సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రతి స్కూల్ నోటిఫికేషన్‌ను పరిశీలించడం ముఖ్యం.

