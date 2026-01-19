School Holiday Tomorrow: ఉత్తరప్రదేశ్లో చలి తీవ్రత, రాబోయే పండుగల కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవుల పరంపర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత దృష్ట్యా జనవరి 18 వరకు సెలవులు ప్రకటించగా, ఇప్పుడు మౌనీ అమావాస్య నాడు ప్రయాగ్ రాజ్లో పుణ్యస్నానాల రద్దీ కారణంగా మరో రెండు రోజులు సెలవులను పొడిగించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో చలి తీవ్రత, రాబోయే పండుగల కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవుల పరంపర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత దృష్ట్యా జనవరి 18 వరకు సెలవులు ప్రకటించగా, ఇప్పుడు మౌనీ అమావాస్య నాడు ప్రయాగ్ రాజ్లో పుణ్యస్నానాల రద్దీ కారణంగా మరో రెండు రోజులు సెలవులను పొడిగించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉష్ణోగ్రత తీవ్రంగా పడిపోవడం వల్ల చలిగాలుల తీవ్రత పెరిగింది. ఈ క్రమంలో గతంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జనవరి 18 వరకు సెలవులను పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు ప్రయాగ్ రాజ్లో మౌనీ అమావాస్య పుణ్యస్నానాల రద్దీ కారణంగా మరో రెండు రోజులు అనగా జనవరి 20 వరకు సెలవులను పొడిగించేందుకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఆ వెంటనే మరో రోజు కూడా సెలవు రానుంది.
జనవరి 23వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా రెండు ముఖ్యమైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వసంత పంచమి పర్వదినం సందర్భంగా సరస్వతీ దేవి పూజను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
అలాగే అదే రోజున నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టినరోజు (పరాక్రమ్ దివస్) సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఐచ్ఛిక సెలవు లేదా పూర్తి సెలవు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి వీటిపై ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడనప్పటికీ, స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
జనవరి 19న సోమవారం పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకుంటాయని భావిస్తున్నప్పటికీ, చలి గాలులు తగ్గకపోతే సెలవులను మరికొన్ని రోజులు పొడిగించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక జనవరి 26న రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఎలాగో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది.
(గమనిక: విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సెలవులకు సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారం కోసం సంబంధిత పాఠశాల యాజమాన్యం లేదా స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రకటనలను గమనించాలని సూచించడమైనది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)