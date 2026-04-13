English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!

Ambedkar Jayanti 2026 Holiday: విద్యార్థులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్! గత వారం సెలవులతో పాటు మంగళవారం కూడా మరో సెలవు రానుంది. సమ్మర్ సెలవుల ముందు ఇదొక బోనస్ అని విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /5

రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఏప్రిల్ 14న దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. 

2 /5

ఇదే విషయమై ఇప్పటికే ఆయా వర్గాలు వారి పరివారానికి సెలవుగా తెలియజేశారు. కానీ, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వార్షిక పరీక్షలు జరగుతున్న వేళ సెలవుపై పాఠశాల యాజమాన్యాలు సంశయిస్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ వార్త సంచలనంగా మారింది.

3 /5

అంబేద్కర్ జయంతిని పబ్లిక్ హాలీడే‌గా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాత.. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది సెలవుగా పరిగణించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

4 /5

ఒకవేళ స్కూళ్లు, కాలేజీలు నిర్వహించినా.. బహుశా వారి ఆప్షనల్ హాలీడేను గతంలో వినియోగించుకొని ఉండే.. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రేపు పాఠశాలలు తెరిచేందుకు అభ్యర్ధిస్తారు. 

5 /5

ఏది ఏమైనా విద్యార్థులకు సమ్మర్ సెలవుల ముందు ఇలాంటి ఒకటి రెండు సెలవులు తమకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయని అటు విద్యార్థులతో పాటు తల్లీదండ్రులు, ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.

School Holiday Tomorrow Holiday Ambedkar Jayanti Bank Holiday Vaishaka Purnima Telangana School Holidays student holidays Government Holidays Upcoming Holidays

Next Gallery

