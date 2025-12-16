Tomorrow school holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణం తెలుసా..?

School holiday tomorrow : రేపు డిసెంబర్ 17న స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. బుధవారం.. అది కూడా వారం మధ్యలో సెలవు రావడంతో పిల్లల్లో ఆనందోత్సాహం మొదలైంది. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం కాదు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే సెలవు. మరి ఆ సెలవు ఎక్కడెక్కడ అన్న విషయానికి వెళితే..
ముందుగా.. ఢిల్లీ, నోయిడాలో.. ఏ.క్యూ.ఐ.. లెవెల్ లు ఘోరంగా ఉండటం వల్ల.. అలానే పొగ మంచు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇవి తగ్గేదాకా స్కూలు ఆన్లైన్ క్లాసులు తీసుకోవచ్చని చెప్పారు.
మరోపక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా తీవ్రమైన చలి వల్ల స్కూల్ లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ సెలవలు డిసెంబర్ 15 తో ముగియాల్సి ఉండగా.. చలి ఇంకా ఉండడం వల్ల ఈ సెలవులు కాస్త పొడిగించబడ్డాయి.
ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని స్కూల్లలో విఆర్వో ఎక్సాములు జరుగుతూ ఉండగా.. ఆ స్కూల్స్ వరకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్న స్కూల్స్ అన్నిటికీ కూడా రేపు సెలవు ఉందనుంది.
ఇక మిగతా ప్రాంతాలలో స్కూల్స్ యధావిధిగా జరగనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో వర్షాల వల్ల వరుస సెలవులు రాగా.. మొన్న డిసెంబర్ రెండో శనివారం కూడా వర్కింగ్ డే గానే ఉండింది.