School Holiday: పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..రేపు అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?

Schools Holiday Tomorrow: ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు ఇచ్చేశారు. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం ఇంకా కూడా స్కూల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రేపు గురువారం.. కొన్ని రాష్ట్రాలలో స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించారు.. ఇంతకీ ఎక్కడ స్కూల్స్ కి సెలవులు ప్రకటించారు.. అసలు కారణం ఏమిటి అనే విషయానికి వెళితే..
ఇప్పటికే ఎన్నో రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు కొనసాగుతూ ఉండగా.. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం ఇంకా స్కూల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రేపు కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవులు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలు.. ప్రాంతీయ పండుగలు కారణంగా.. కొన్ని ఏరియాలో ఈ సెలవు ప్రకటించాల్సి వచ్చింది.
బెంగాల్లో భారీ వర్షాలు, అక్కడ పరిస్థితుల కారణంగా ప్రభుత్వం స్కూల్స్ 24 .. 25 సెప్టెంబర్ రోజుల్లో సెలవు ప్రకటించింది. విద్యార్థుల రక్షణ కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందువల్ల.. ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు ఈ రోజుల్లో మూసి వేయబడనున్నాయి. టీచర్లు.. నాన్-టిచింగ్ స్టాఫ్ ఆఫీస్ వర్క్ కోసం ఇంటి నుండి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
దసరా పండుగ కారణంగా తెలంగాణలో స్కూల్ హాలిడేలు 21 సెప్టెంబర్ నుంచి 3 అక్టోబర్ వరకు ప్రకటించబడ్డాయి. విద్యార్థులు మొత్తం 13 రోజులు సెలవులు పొందుతున్నారు. అలాగే, 21 సెప్టెంబర్ నుంచి 30 వరకు బతుకమ్మ.. పండుగ జరుగుతుంది. ఈ పండుగలో మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పూలతో బతుకమ్మ తయారు చేస్తారు.
కేంద్ర Vidalaya విద్యార్థుల కోసం 27 సెప్టెంబర్ నుంచి 25 అక్టోబర్ వరకు ఆటమ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. తరువాత, వింటర్ బ్రేక్ డిసెంబర్ 23 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
డీల్లీ: 29 సెప్టెంబర్ నుండి 1 అక్టోబర్ వరకు దుర్గాపూజ, దసరా సందర్భంగా.. బ్రేక్. మహారాష్ట్ర: దసరా సెలవులు సెప్టెంబర్ చివరి నుంచి అక్టోబర్ మొదటి వరకు ఉంటాయి. ఓడిశా, అస్సాం, బిహార్: స్థానిక సంఘ కార్యక్రమాల కారణంగా పార్టియల్ హాలిడేలు ఉండవచ్చు.