Schools Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంటెసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holiday : అక్టోబర్ నెలలో గాంధీ జయంతి తర్వాత మళ్లీ.. ఈ శనివారం కూడా రెండవ శనివారం వల్ల సెలవు రానుంది. అయితే ఈ మధ్యలోనే పలు కారణాలవల్ల కొన్ని దగ్గర్లో స్కూల్స్.. అక్టోబర్ 9 అనగా గురువారం సెలవు ప్రకటించాయి. ఎందుకు అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
అక్టోబర్ నెలలో పలు పండుగలతో పాటు, వర్షాలు.. భూస్కలనం కారణంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు మూతపడనున్నాయి. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ ప్రాంతాల్లో గురువారం (అక్టోబర్ 9, 2025) పాఠశాలలు మూసివేయబోతున్నాయి.
దార్జిలింగ్ ప్రాంతంలో గత కొన్ని రోజులుగా కుండపోత వర్షాలు..భూస్కలనం కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అక్టోబర్ 8 నుండి 10 వరకు పాఠశాలలు.. కళాశాలలు మూసివేయాలని నిర్ణయించింది. పరిస్థితులు సద్దుమణిగితే అక్టోబర్ 13న విద్యాసంస్థలు తిరిగి తెరవబడతాయి.
దసరా సెలవులు ముగిసిన వెంటనే కర్ణాటకలో విద్యార్థులకు మరోసారి పెద్ద బ్రేక్ లభించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 8 నుండి 18 వరకు అన్ని ప్రభుత్వ..అనుబంధ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కులగణన సర్వే కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు స్కూల్ నోటిఫికేషన్లను పరిశీలించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు..మంచు..భూస్కలనం కారణంగా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేయబడ్డాయి. బిలాస్పూర్ జిల్లాలో జరిగిన భారీ భూస్కలనం ప్రాణనష్టం కలిగించడంతో.. అధికారులు అక్టోబర్ 8–9 తేదీల్లో పాఠశాలలకు అదనపు సెలవులు ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నారు.
జమ్మూ ప్రాంతంలో కూడా భారీ వర్షాల కారణంగా అక్టోబర్ 6–7 తేదీల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో.. అక్టోబర్ 9 వరకు కూడా సెలవు పొడిగించే అవకాశం ఉంది.
ఢిల్లీ, నోయిడా, గురుగ్రామ్ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించలేదు. పాఠశాలలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి.