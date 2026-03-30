School Holiday Tomorrow: రేపు ఆ 5 రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..

School Holiday : రేపు కొన్ని రాష్ట్రాలలో స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించారు ఆ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు. ప్రస్తుతం..మహావీర్ జయంతి సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో మార్చి 31, 2026న స్కూల్స్కు సెలవు ఉంటుందా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది. ఈ విషయంపై స్పష్టత కోసం చాలా మంది ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
మహావీర్ జయంతి జైన మతానికి చెందిన ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ రోజు జైన మతంలోని 24వ తీర్థంకరుడైన భగవాన్ మహావీర్ జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఆయన అహింస, సత్యం, కరుణ వంటి విలువలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. అందుకే ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగినది.
2026లో మహావీర్ జయంతి మార్చి 31, మంగళవారం రోజున వస్తోంది. ఈ సందర్భాన్ని గుర్తిస్తూ భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు ఈ రోజును ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటించాయి. అందువల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, అలాగే పాఠశాలలు మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెలవుల జాబితాను అనుసరిస్తాయి. అందువల్ల మహావీర్ జయంతి రోజున చాలా ప్రభుత్వ స్కూల్స్కు సెలవు ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ప్రైవేట్ పాఠశాలల విషయంలో పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పరీక్షలు లేదా ఇతర కార్యక్రమాల కారణంగా తెరిచి ఉండవచ్చు.
రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే ఢిల్లీ, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో రేపు సెలవు ప్రకటించారు. మహారాష్ట్రలో మాత్రం ఈ సెలవను మార్చు 30 ఇచ్చారు. ఇక కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సెలవు ఉండవచ్చు. అందువల్ల అక్కడి విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి ముందుగా సమాచారం తెలుసుకోవడం మంచిది.
మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పాఠశాలలను నేరుగా సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఇలా ముందుగానే తెలుసుకుంటే అనవసరమైన అయోమయం ఉండదు.