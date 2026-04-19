School Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..సౌత్ ఇండియాలో సోమవారం సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే!

ఈరోజు ఆదివారం కాగా, రేపు అంటే ఏప్రిల్ 20, 2026 సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ఉందనుండి. అయితే ఈ రోజు అన్ని చోట్లా సెలవు లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ప్రత్యేక కారణాలతో సెలవులు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో.. కర్ణాటకలో ప్రాంతీయ సెలవు ప్రకటించారు.  

కర్ణాటకలో ఈ రోజు బసవ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఇవ్వబడింది. బసవ జయంతి అక్కడ చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. అందుకే ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కొన్ని విద్యాసంస్థలు మూసివేస్తారు. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. కేవలం కర్ణాటకలో మాత్రమే ఉంటుంది.  

ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల స్కూల్స్‌కు సెలవులు ప్రకటించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో తీవ్ర వేడి కారణంగా ముందుగానే వేసవి సెలవులు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 20 నుంచి జూన్ 15 వరకు స్కూల్స్ మూసివేస్తారు. అలాగే ఒడిశాలోని నవరంగ్‌పూర్ జిల్లాలో కూడా భారీ వేడి కారణంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ఇచ్చారు.  

ఇలా చూస్తే, ఈ సోమవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సెలవు ఉన్నా, అక్కడి ప్రజలకు మాత్రం మంచి అవకాశం లభించింది. వరుసగా  రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది.  

మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సాధారణంగా స్కూల్స్ జరగనున్నాయి. ఈసారి కర్ణాటకలో ఉన్నవారు మాత్రం ఈ లాంగ్ వీకెండ్‌ను బాగా ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం పొందుతున్నారు.

Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!