Tomorrow School Holiday: పిల్లలకు మరోసారి గుడ్ న్యూస్.. రేపట్నుంచి 4 రోజులు స్కూల్స్ కి సెలవు.. ఎందుకంటే..!

School Holiday: దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల వరుస పండుగలు..వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా విద్యార్థులకు అనేక రోజులు సెలవులు లభించాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో మంతా తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల పాఠశాలలు మూసివేశారు. ఇప్పుడు నవంబర్ 3న (సోమవారం) స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయా లేక హాలిడే ఉంటుందా అనే విషయంపై తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలని..ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
నవంబర్ నెల.. మొదలైపోయింది. ఇక ఈ నెలలో కూడా సెలవులు మొదలయ్యాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం…ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్ జిల్లాలోని అనూప్షహర్ ప్రాంతంలో నవంబర్ 3 నుండి 6 వరకు స్కూల్స్కు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం అక్కడ జరుగుతున్న కార్తీక పౌర్ణమి గంగా స్నాన మేళా.. కారణంగా తీసుకున్నారు.
వేలాది మంది భక్తులు.. పర్యాటకులు ఈ మేళాలో పాల్గొనడం వల్ల రహదారులపై భారీ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల సౌకర్యార్థం పాఠశాలలను మూసివేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే, ఇది కేవలం అనూప్షహర్ ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. జిల్లా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యాసంస్థలు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.
మంతా తుఫాన్ ప్రభావం తగ్గినందున ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఒడిశా, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 3 నుంచి సాధారణ తరగతులు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకారం ఈ రాష్ట్రాల్లో వచ్చే వారం పెద్దగా వర్షాలు ఉండవు. అయితే, కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు.. మెరుపులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక స్థాయిలో స్కూల్స్ మూసివేసే అవకాశం ఉంటుంది.
కొన్ని తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ ఇంకా రిలీఫ్ క్యాంపులుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అటువంటి పాఠశాలల్లో సెలవులు కొనసాగుతాయి. జిల్లాల వారీగా ఈ వివరాలు సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లలో, అలాగే స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అప్డేట్ చేయబడతాయి.
వాతావరణ మార్పులు తక్షణమే జరుగుతుండటంతో, స్కూల్ హాలిడే సమాచారం రాత్రివేళలలో లేదా చివరి నిమిషంలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల స్కూల్ అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా తాజా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలి.
నవంబర్ 3న దేశవ్యాప్తంగా స్కూల్స్కు సాధారణ హాలిడే ప్రకటించలేదు. కేవలం ఉత్తరప్రదేశ్లోని అనూప్షహర్ ప్రాంతంలో మాత్రమే స్కూల్స్ మూసివేయబడ్డాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు సాధారణంగా నడుస్తాయి. అయితే, వాతావరణం ఆకస్మికంగా మారితే స్థానిక అధికారుల నిర్ణయం మేరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది.