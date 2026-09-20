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School Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 20, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:25 PM IST

School Holiday Tomorrow: ఆదివారం సెలవు తర్వాత సోమవారం కూడా సెలవు వస్తే పిల్లలకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వారం కూడా కొంతమంది విద్యార్థులకు అలాంటి అవకాశం వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 21, 2026 సోమవారం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూల్స్‌కు సెలవు ఉండదు.

Kerala School Holiday1/5

సెప్టెంబర్ 21 2026 స్కూల్ హాలిడే

కేరళలో సెప్టెంబర్ 21న శ్రీ నారాయణ గురు సమాధి దినోత్సవం సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించారు. 2026లో ఈ రోజు సోమవారం వచ్చింది. కేరళలో ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని అందుబాటులో ఉన్న స్కూల్ హాలిడే క్యాలెండర్ సమాచారం చెబుతోంది.  

Monday School Holiday2/5

సోమవారం స్కూల్ సెలవు

శ్రీ నారాయణ గురు కేరళకు చెందిన ప్రముఖ సామాజిక సంస్కర్త. సమాజంలో సమానత్వం, విద్య, సామాజిక మార్పు కోసం ఆయన కృషి చేశారు. ఆయన సమాధి దినోత్సవాన్ని కేరళలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తారు.  

School Holiday September 213/5

రాజస్థాన్‌లో కూడా సోమవారం సెలవు

రాజస్థాన్‌లో కూడా సెప్టెంబర్ 21న సెలవు ఉంది. ఈ రోజున తేజ దశమి, రామ్‌దేవ్ జయంతి, ఖేజర్లీ అమరవీరుల దినోత్సవం వంటి ప్రాంతీయ సందర్భాలు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ సెలవుల జాబితాలో సెప్టెంబర్ 21ను సెలవుగా పేర్కొన్నారు.   

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కేరళ స్కూల్ సెలవు

అందువల్ల రాజస్థాన్‌లోని విద్యార్థులకు కూడా ఆదివారం తర్వాత సోమవారం సెలవు రావడంతో వరుసగా రెండు రోజులు విశ్రాంతి లభిస్తుంది. కొన్ని విద్యాసంస్థలు ఈ సెలవును తమ సొంత అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం అమలు చేయవచ్చు. కాబట్టి విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక నోటీసును కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.  

School Holiday Tomorrow5/5

అన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు కాదు

సెప్టెంబర్ 21న దేశవ్యాప్తంగా స్కూల్స్‌కు సెలవు లేదు. కేరళ, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ప్రాంతీయ పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల కారణంగా సెలవు ఉంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో సాధారణంగా సోమవారం తరగతులు కొనసాగుతాయి. స్కూల్ క్యాలెండర్‌ను బట్టి కొన్ని మార్పులు ఉండొచ్చు. అంటే రేపు సెప్టెంబర్ 21న కేరళ, రాజస్థాన్‌లో ఉన్న విద్యార్థులకు మాత్రం సోమవారం సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. మిగతా రాష్ట్రాల పిల్లలు మాత్రం తమ స్కూల్ షెడ్యూల్‌ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.

TAGS:
School Holiday tomorrow
September 21 2026 School Holiday
School Holiday September 21
Monday School Holiday
Kerala School Holiday

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