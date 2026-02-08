School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..!

Schools Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు అంటే ఉండే ఆనందమే వేరు. ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు..రేపు స్కూల్ ఉందా లేదా.. అని ముందే ఆలోచించడం మొదలుపెడతారు. ఆదివారం మొత్తం టీవీ చూడటం, ఫోన్ ఆడటం, బయట ఫ్రెండ్స్తో గడపడం ఇలా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఆదివారం అయిపోగానే సోమవారం స్కూల్ ఉందంటే కొంతమందికి కాస్త నిరాశ కలుగుతుంది.
ఈసారి మాత్రం ఒక ప్రాంతంలో పిల్లలకు డబుల్ ఆనందం దక్కింది. రేపు సోమవారం అయినప్పటికీ అక్కడి స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు కొనసాగుతోంది. ఆ ప్రాంతమే శ్రీనగర్తో పాటు కాశ్మీర్ డివిజన్.
కాశ్మీర్లో ప్రస్తుతం శీతాకాలం తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. భారీ చలి, మంచు కారణంగా అక్కడ స్కూళ్లకు ముందుగానే వింటర్ వెకేషన్ ప్రకటించారు. 2025–2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన వింటర్ సెలవుల షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా స్కూళ్లు మూసే ఉన్నాయి. అందువల్ల ఫిబ్రవరి 9, 2026 సోమవారం రోజున కూడా అక్కడ స్కూల్స్ పనిచేయవు.
అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, కాశ్మీర్ డివిజన్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ గుర్తింపు పొందిన అన్ని స్కూళ్లు ఈ సెలవుల్లోనే ఉన్నాయి. 1వ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 28, 2026 వరకు సెలవులు కొనసాగుతాయి. 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 22, 2026 వరకు స్కూళ్లు మూసే ఉంటాయి. అలాగే ప్రీ..ప్రైమరీ, బాలవాటికా పిల్లలకు కూడా ఫిబ్రవరి 28 వరకు సెలవులు ఉన్నాయి.
ఈ కారణంగా కాశ్మీర్ ప్రాంతంలోని పిల్లలు ఇంకా కొద్ది రోజులు స్కూల్ టెన్షన్ లేకుండా హాయిగా గడపనున్నారు. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో పిల్లల భద్రత కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
అయితే కాశ్మీర్ను తప్పితే, దేశంలోని మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో రేపు సోమవారం స్కూళ్లు సాధారణంగానే జరుగుతాయి. ఎక్కడా ప్రత్యేకంగా సెలవులు ప్రకటించలేదు. అందువల్ల ఇతర రాష్ట్రాల పిల్లలు రేపు మళ్లీ స్కూల్కు వెళ్లాల్సిందే.