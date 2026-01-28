School Holiday: విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త..రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday Tomorrow: తమిళనాడులోని విద్యార్థులకు వరుస సెలవులతో పండగ కొనసాగుతోంది. గణతంత్ర దినోత్సవ సెలవు ముగిసిన వెంటనే, స్థానిక పండుగల కారణంగా రేపు (జనవరి 28) మరో మూడు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక ఆలయ ఉత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రేపు జనవరి 28న ఈ క్రింది మూడు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు స్థానిక సెలవు ఉండనుంది. పుదుక్కోట్టైలో తిరుప్పూర్ శ్రీ ముత్తుమారియమ్మన్ ఆలయంలో కోడముజు ఉత్సవం జరగనుంది.

అలాగే తిరువారూర్ మన్నర్గుడిలోని ప్రసిద్ధ రాజగోపాల స్వామి ఆలయ ఉత్సవం సందర్భంగా ఈ జిల్లాకు సెలవు ఇచ్చారు. దీంతో పాటు కరూర్‌లోని తంతోన్రిమలైలోని వెంకటరమణ స్వామి ఆలయ పవిత్రోత్సవం నేపథ్యంలో కలెక్టర్ సెలవు ప్రకటించారు.

ఈ సెలవుల వల్ల కలిగే పనిదినాల నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందస్తుగా కార్యాచరణ ప్రకటించింది. రేపు సెలవు పొందిన ఈ మూడు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలకు ఫిబ్రవరి 7, శనివారం నాడు పని దినంగా నిర్ణయించారు.

ముఖ్య గమనిక: ఈ స్థానిక సెలవు కేవలం పుదుక్కోట్టై, తిరువారూర్, కరూర్ జిల్లాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. తమిళనాడులోని మిగిలిన జిల్లాల్లో పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. ప్రస్తుతం వార్షిక పరీక్షల సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో, విద్యార్థులు ఈ సెలవులను ఎంజాయ్ చేస్తూనే చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.

