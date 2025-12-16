English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు? VRO పరీక్షలు.. విద్యాసంస్థలకు బంద్‌..!

School Holiday Due To VRO Exam: కొన్ని రోజులుగా వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తున్నాయి. ప్రధానంగా చలి తీవ్రత, పోలింగ్‌ సందర్భంగా దేశంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. తెలంగాణలో అయితే సర్పంచ్ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే విద్యార్థులకు రేపు డిసెంబర్ 17వ తేదీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. రేపు ఎలాంటి పండుగ, పబ్లిక్ హాలిడే లేదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కొన్ని స్కూల్లలో రేపు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంగా డిసెంబర్‌ 16, 17 తేదీల్లో సెలవు ప్రకటించారు. దీంతోపాటు రేపు 17వ తేదీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వీఆర్‌ఓ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.  

 ఈ సందర్భంగా పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంచుకున్న స్కూళ్లలో రేపు సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ఇతర రాష్ట్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. కానీ తెలంగాణలో పోలింగ్, వీఆర్‌ఓ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న విద్యాసంస్థలకు మాత్రం సెలవు ప్రకటించింది.   

 రేపు తమిళనాడులో కూడా స్కూళ్లకు సెలవు లేదు. కేరళలో కూడా స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా స్కూళ్లకు సెలవు లేదు. జమ్మూ కశ్మీర్లో డిసెంబర్ 17 స్కూలుకు సెలవు లేదు.  

ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్, నోయిడా, గురుగ్రామ్, ఘజియాబాద్, ఫరీదాబాద్ ప్రాంతాల్లో కూడా స్కూలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. డిసెంబర్ 17వ తేదీ కేవలం తెలంగాణలో పోలింగ్, వీఆర్‌ఓ పరీక్షల నిమిత్తం బంద్ ఉంటాయి. ఇతర ప్రాంతాల్లో మాత్రం స్కూళ్లకు సెలవు లేదు, యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.  

 డిసెంబర్ 17వ తేదీ పబ్లిక్ హాలిడే కాదు.  కొన్ని ఎంచుకున్న స్కూళ్లకు మాత్రమే తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. వీఆర్‌ఓ పరీక్షల సెంటర్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. మిగతా ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ముందుగానే ఇది చెక్ చేసుకోవాలి.

School Holiday tomorrow Telangana School Holiday vro exam school holiday december seventeen school holiday

