School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!

Tomorrow Holiday
విద్యార్థులకు సెలవులు అంటే ఎంత ఆనందమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా ఆదివారం తర్వాత సోమవారం కూడా సెలవు వస్తే పిల్లల సంతోషానికి అవధులు ఉండవు. ఇప్పుడు అలాంటి శుభవార్త రెండు రాష్ట్రాల్లో వచ్చింది. ప్రభుత్వం వరుసగా మూడు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటించింది.
మార్చి 2న ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హోలికా దహన్ సందర్భంగా అధికారిక సెలవు ప్రకటించారు. ప్రతి సంవత్సరం హోలీ పండుగకు ముందు రోజు హోలికా దహన్ నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అస్సాంలో కూడా ఇదే సమయంలో డోలా జాత్రా పేరుతో హోలీ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. అక్కడి సంప్రదాయాల ప్రకారం విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. స్థానిక ఆచారాలను గౌరవిస్తూ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇక మార్చి 3న హోలీ పండుగ ఉండటంతో ఆ రోజు కూడా సెలవే. ఇప్పటికే మార్చి 2న సెలవు ప్రకటించగా, మార్చి 3న హోలీ కారణంగా మరో సెలవు ఉంటుంది. దీనికి ముందు రోజు ఆదివారం కావడంతో మొత్తం మూడు రోజులు వరుసగా సెలవులు లభిస్తున్నాయి.
ఈ మూడు రోజుల సెలవులతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా జరుపుకునే అవకాశం దొరికింది. దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు కూడా ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబంతో సమయం గడపవచ్చు.
పండుగల సమయంలో ఇలాంటి వరుస సెలవులు రావడం చాలా మందికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులు కూడా విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు. వ్యాపార వర్గాలు మాత్రం పండుగ కొనుగోళ్లతో బిజీగా మారుతున్నాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్.. అస్సాం రాష్ట్రాల్లో వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు రావడం ప్రజల్లో ఆనందాన్ని నింపింది. పండుగ వాతావరణంలో ఈ హాలిడే మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. పిల్లలకు ఇది నిజంగా చిన్న పండుగలా అనిపిస్తోంది.