/School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు ఉందా…లేదా..క్లారిటీ ఇదే!

School Holiday Tomorrow:దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. దీంతో ఆగస్టు 4న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తారా అనే సందేహం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొంది. అయితే ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు ఒకేసారి సెలవు ప్రకటించినట్లు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు.
ప్రస్తుతం చాలా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు సాధారణంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఎక్కడైనా భారీ వర్షాలు, వరదలు, రహదారులు దెబ్బతినడం లేదా విద్యార్థుల భద్రతకు ప్రమాదం ఉన్న పరిస్థితులు ఉంటే, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు లేదా స్థానిక అధికారులు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.అందువల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలను నమ్మకుండా, తమ జిల్లా పరిపాలన లేదా పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే పరిశీలించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలకు సంబంధం లేకుండా ఇతర కారణాలతో కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. తెలంగాణలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లోని ముజఫర్నగర్ జిల్లాలో కాన్వర్ యాత్ర నేపథ్యంలో ఆగస్టు 3 నుంచి 10 వరకు పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయాలని జిల్లా అధికారులు నిర్ణయించారు.
భారత వాతావరణ శాఖ తాజా హెచ్చరికల ప్రకారం జమ్మూ కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, జార్ఖండ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపుర, గుజరాత్, గోవా, కేరళ, తీర కర్ణాటక, తెలంగాణ, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. కొన్ని చోట్ల నీటిమునిగిన రహదారులు, ట్రాఫిక్ అంతరాయం, స్థానిక వరదలు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాలా లేదా అనే నిర్ణయం పూర్తిగా స్థానిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ఉంటుంది. ఒక జిల్లాలో సెలవు ప్రకటించినా, మరో జిల్లాలో పాఠశాలలు యథావిధిగా కొనసాగవచ్చు.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ప్రయాణానికి ముందు తమ పాఠశాల నుంచి వచ్చిన సమాచారం లేదా జిల్లా అధికారుల అధికారిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున తాజా అధికారిక సమాచారాన్ని అనుసరించడం ద్వారా అనవసరమైన ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు.