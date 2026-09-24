Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Holiday Update: సెప్టెంబర్ 25 వరకు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..

School Holiday Update: సెప్టెంబర్ 25 వరకు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..

Written ByVishnupriya
Published: Sep 24, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:27 PM IST

School Holiday Update: సైక్లోన్ ప్రభావంతో ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బలమైన ఈదురుగాలులు, భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు ఉంటాయని అధికారులు సూచించారు. దీంతో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులు ప్రకటించారు.

Andhra Pradesh School Holiday1/5

ఏపీ స్కూల్స్ సెలవులు

ఒడిశాలో పలు జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ 23 నుంచి 25 వరకు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక పరిస్థితులు, వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను పరిశీలించిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఒడిశాలో మల్కన్‌గిరి, నబరంగ్‌పూర్, పూరీ, జగత్సింగ్‌పూర్, గంజాం, గజపతి, కోరాపుట్, ఖుర్దా జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.  

AP Schools Closed2/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్ హాలిడే

మల్కన్‌గిరి జిల్లాలో సెప్టెంబర్ 23 నుంచి 25 వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కోరాపుట్, గంజాం, గజపతి, ఖుర్దా, నబరంగ్‌పూర్, రాయగడ, బోలాంగీర్ జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ 23, 24 తేదీల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులు ప్రకటించారు.  

Telangana School Holiday3/5

ఒడిశా స్కూల్ హాలిడే

పూరీ, జగత్సింగ్‌పూర్, కలహండి ప్రాంతాల్లో కూడా సెప్టెంబర్ 24 వరకు స్కూళ్లు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు మూసివేశారు. అయితే సెలవు విద్యార్థులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది మాత్రం పరిపాలనా పనులు, విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్ల కోసం విధులకు హాజరు కావాలని కొన్ని జిల్లాల్లో అధికారులు సూచించారు.  

Cyclone Arnab School Holiday4/5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిస్థితి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా తుఫాన్ ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలపై వర్షాల ప్రభావం ఉంటుందని హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా స్థానికంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. మిగతా జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ 24న సాధారణంగా పాఠశాలలు కొనసాగుతున్నాయి.  

School Holiday Update5/5

తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు

తెలంగాణలో కూడా పలు జిల్లాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. పరిస్థితిని బట్టి స్థానిక కలెక్టర్లు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, సెప్టెంబర్ 25న హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి ప్రాంతాల్లో గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ఈ సెలవు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వర్తిస్తుంది. విద్యార్థులు తమ జిల్లాలో అధికారికంగా ప్రకటించిన సమాచారం మాత్రమే నమ్మాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పులను బట్టి సెలవులపై తాజా ఆదేశాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
School Holiday Update
Cyclone Arnab
school holidays 2026
Odisha School Holiday
Andhra Pradesh school holiday
AP Schools Closed

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?
2
3
4
5