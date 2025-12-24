School Holidays: స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. క్రిస్మస్ వేడుకలకు రంగం సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 25వ తేదీన ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకునేందుకు అంతా సిద్ధమయ్యారు. అయితే, క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా, ఆ తరువాతి రోజు బాక్సింగ్ డే ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని స్కూళ్లకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో సిటీల నుంచి ఊర్లకు వెళ్లే విద్యార్థులు దాదాపు ఐదు రోజులు సెలవులు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇవాళ్టి నుండి అనగా డిసెంబర్ 24 నుంచి వరుసగా ఐదు రోజులు విద్యార్థులు సెలవులు పొందే అవకాశం ఉంది. సిటీల నుంచి ఊర్లకు వెళ్లాలనుకునేవారు ఎంచక్కా తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లి పండుగ వేళ ఎంజాయ్ చేసి రావొచ్చు. ఈ రోజు బయలుదేరితే డిసెంబర్ 29వ తేదీ, సోమవారం స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు రావచ్చు. అయితే.. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఈ సెలవుల అమలులో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా వరుస సెలవులు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. డిసెంబర్ 24 క్రిస్మస్ ఈవ్ సందర్భంగా ఈ రోజును ఐచ్ఛిక సెలవుగా ప్రకటించారు. అంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు తెరిచే ఉంటాయి. అయితే.. సెలవు కావాలనుకునే ఉద్యోగులు ముందుగా సమాచారం ఇచ్చి ఈ వేతనంతో కూడిన సెలవును పొందవచ్చు.
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ కాబట్టి ఇది సాధారణ సెలవుగా ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలు మూసి ఉంటాయి. డిసెంబర్ 26న బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా తెలంగాణలో ఈ రోజు కూడా అధికారిక సెలవు దినమే. అంటే వరుసగా రెండు రోజులు అంటే డిసెంబర్ 25, 26 విద్యార్థులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు లభించనున్నాయి.
డిసెంబర్ 24 ఆప్షనల్ హాలీడే కలుపుకుంటే వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక సిటీల నుంచి ఊర్లకు వెళ్లే విద్యార్థులు శనివారం సెలవు పెట్టుకుంటే మరుసటి రోజు ఆదివారం అధికారిక సెలవు. తిరిగి 29వ తేదీన స్కూళ్లకు తిరిగి రావొచ్చు. ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే వరుసగా ఐదు రోజులు సెలవు తీసుకోవచ్చు.
ఏపీలో ఇవాళ అంటే డిసెంబర్ 24న క్రిస్మస్ ఈవ్ పేరు ఆప్షనల్ హాలిడే ఉంది. ఈ కారణంగా చాలా స్కూళ్లలో సెలవు ఇచ్చారు. ఇక డిసెంబర్ 25వ తేదీన క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా గవర్నమెంట్ హాలిడే. డిసెంబర్ 26వ తేదీన బాక్సింగ్ డే ఉంది. ఆ రోజు కూడా ఆప్షనల్ హాలిడే ఉంది. ఆ రోజు కూడా చాలా స్కూళ్లకు సెలవు ఇస్తున్నారు. డిసెంబర్ 27వ తేదీన నాలుగో శనివారం, కొన్ని స్కూళ్లలో నాలుగో శనివారం సెలవు ఇస్తున్నారు. మరికొన్ని స్కూళ్లలో సెలవు ఇవ్వట్లేదు.
అయితే సెలవు ఇవ్వని స్కూళ్లలో విద్యార్థులు.. ఊర్లకు వెళ్తున్న కారణంగా సెలవు కోరి తీసుకోవచ్చు. అదే సెలవు ఉంటే.. ఏ సమస్యా ఉండదు. ఎందుకంటే డిసెంబర్ 28న ఆదివారం కాబట్టి. ఆ రోజు ఎలాగూ స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. అందువల్ల సిటీలో చదువుకునే విద్యార్థులు.. తమ తమ ఊళ్లకు వెళితే ఐదు రోజులు సెలవుల్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.