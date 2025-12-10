English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holidays: విద్యార్థులు ఎంజాయ్ పండగో.. స్కూళ్లకు ఆరు రోజులు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

School Holidays Alert: తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త. పాఠశాలలకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. రెండు, మూడు రోజులు కాదు.. ఏకంగా వారం రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. 
 
పంచాయతీ ఎన్నికల పుణ్యమా అని పాఠశాలలకు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈనెల 11, 14, 17 తేదీల్లో మూడు విడతల్లో ఎలక్షన్లు జరగనున్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో తెలంగాణ విద్యార్థులకు వరుసగా హాలిడేస్ రానున్నాయి.  

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రాలను పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తొలి విడత పోలింగ్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 10, 11 తేదీల్లో స్కూళ్లకు హాలిడేస్ ఇస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 

ఇక రెండో విడత ఎన్నికల పోలింగ్ డిసెంబర్ 13, 14 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. ఈ రెండు రోజులు రెండో శనివారం, ఆదివారం కావడంతో రెండు రోజులు కలిసి వచ్చాయి.

మూడో విడత పోలింగ్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 16, 17 తేదీల్లో పాఠశాలలకు హాలిడేస్ ప్రకటించారు. పోలింగ్ సామాగ్రిని సిద్ధం చేయడం, ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా నిర్వహించడం కోసం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

మరోవైపు డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ పండగ, 26న బాక్సింగ్ డే, 28న ఆదివారం.. ఇలా ఈ నెలలో పాఠశాలలకు వరుసగా సెలవులు రాబోతుండటంతో విద్యార్థులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

